إثيوبيا تكافح الملاريا بدعم أمريكي

قالت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في أديس أبابا، إنها تعمل على دعم إثيوبيا في مكافحة انتشار مرض الملاريا، الذي يعد من الأمراض المعدية المنتشر في البلدان النامية.

وكتبت السفارة عبر صفحتها الرسمية على "تويتر"، اليوم الخميس: "الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على العديد من الجبهات من أجل القضاء على مرض الملاريا في إثيوبيا".

ولفتت السفارة الأمريكية في أديس أبابا، إلى أن برنامج المساعدات الأمريكية يقوم بتدريب العاملين في مجال الصحة في إثيوبيا على وسائل الكشف عن المرض وجميع المعلومات عنه.

وتابعت: "نسبة المتدربين على مكافحة مرض الملاريا في إثيوبيا ارتفعت من 58 في المئة قبل التدريب إلى 87 في المئة بعد المشاركة في عمليات التدريب".

يذكر أن إثيوبيا أعلنت عن خطة للقضاء على مرض الملاريا بحلول عام 2030، خلال الاحتفال باليوم العالمي للملاريا في أبريل/ نيسان الماضي.

.@USAID works on many fronts to eliminate malaria from Ethiopia. Recently, USAID trained health workers in Harari on malaria surveillance & data quality. The % of trainees with over 50% knowledge on this topic went from 58 to 87 post-training! #USInvestsinEthiopians pic.twitter.com/tNjxwefVyj — U.S. Embassy Addis (@USEmbassyAddis) September 30, 2021

ولا يزال مرض الملاريا من الأمراض الخطيرة، التي تتسبب في موت نحو 400 ألف شخص كل عام بحسب الأمم المتحدة.

وينتشر المرض في البلدان الفقيرة ويعد البعوض من أبرز وسائل انتشاره.

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