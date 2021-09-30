رئيس الأركان الأمريكي يلقي اللوم على وزارة الخارجية في فشل عملية الإجلاء من أفغانستان

كشف موقع أمريكي أن رئيس الأركان مارك ميلي انتقد وزارة الخارجية بسبب ما وصفه بعملية الإجلاء الفاشلة من أفغانستان، مشيرا إلى أنها تتحمل اللوم بسبب تأخرها في إصدار أمرا بهذا الشأن.

ذكر ذلك موقع "أكسيوس" الأمريكي، اليوم الخميس، مشيرا إلى أن تصريحات رئيس الأركان جاءت خلال إحاطة سرية في مجلس الشيوخ الأمريكي حول انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

ولفت الموقع إلى أنه علم ذلك من مصدرين، لم يكشف عنهما، أوضحا أن مارك ميلي قال خلال الاحاطة إن وزارة الخارجية انتظرا كثيرا جدا قبل إصدار أمرا ببدء عملية الإجلاء من مطار كابول.

In a classified briefing with senators, Gen. Mark Milley directly blamed the State Dept. for a botched evacuation from Afghanistan, saying officials "waited too long" to order the operation out of Kabul's airport, two sources told Axios. https://t.co/HxQE2ePxIa — Axios (@axios) September 29, 2021

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية سحبت آخر جنودها من أفغانستان الشهر الماضي، بعد عملية إجلاء ضخمة لأكثر من 120 ألف شخص.

وجاء سحب القوات الأمريكية بقرار من الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي اتخذ هذا القرار لإنهاء حرب استمرت نحو 20 عاما، وبدأتها الولايات المتحدة عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول عام 2001.

وسيطرت حركة طالبان (المحظورة في روسيا) على حكم البلاد منتصف أغسطس/ آب الماضي بعدما استولت على العاصمة الأفغانية كابول.

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