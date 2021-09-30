الجيش الإيراني ينشر آليات عسكرية قرب حدود أذربيجان وتركيا... فيديو

نشر الجيش الإيراني، اليوم الخميس، آليات عسكرية على الحدود الشمالية الغربية المحاذية لأذربيجان وتركيا.

وحسب "وكالة فارس" الإيرانية، "تم نشر قوات من وحدات الآليات والمدفعية والمسيرات بدعم من الوحدات الجوية والمروحيات"، مشيرة إلى بدء مناورات وتدريبات عسكرية إيرانية في المنطقة الشمالية الغربية بهدف رفع جهوزيتها القتالية.

فرمانده نیروی زمینی ارتش: رزمایش فاتحان خیبر با حضور یگان‌های زرهی، توپخانه، پهپاد، ‌جنگال و با پشتیبانی آتش بالگردهای هوانیروز فردا در منطقه شمال غرب کشور آغاز می‌شود. pic.twitter.com/kv7sNklI2x — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) September 30, 2021

وأعلن الجيش الإيراني، أنه بصدد إطلاق مناورات غداً الجمعة في شمال غربي البلاد، مشيرا إلى أن المناورات ستجري بوحدات مدرعة ومدفعية وطائرات بدون طيار ومروحيات.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، رد على التصريحات الأخيرة للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الذي انتقد دخول شاحنات إيرانية إلى منطقة قره باغ الخاضعة لسيطرة أذربيجان خلال مناورة عسكرية إيرانية وقال إن بلاده لا تطيق أبدًا بوجود "الكيان الصهيوني" قرب حدودها ولو شكليا.

واستغرب خطيب زادة في تصريحات للصحافيين اليوم الثلاثاء "إطلاق التصريحات بهذا الأسلوب في ظل وجود علاقات طيبة وقائمة على الاحترام بين طهران وباكو والمسارات الطبيعية للعلاقات بين الطرفين قائمة في أعلى المستويات".

وقال علييف بمناسبة مرور عام على انتهاء المواجهات العسكرية بين أذربيجان وأرمينيا في قره باغ "لقد أجرت إيران أخيرا مناورة عسكرية بالقرب من حدود البلدين، ولكننا رصدنا دخولا غير قانوني لشاحنات إيرانية إلى منطقة قره باغ". وأضاف "من حق أي دولة إجراء مناورة عسكرية داخل أراضيها، فهذا حق سيادي لها، ولكن السؤال هنا لماذا أُجريت هذه المناورة على حدودنا؟".

من جهتها، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "حكومة أذربيجان تجري مباحثات مع السلطات الإسرائيلية حول إمكانية توقيع اتفاق شراء أسلحة في صفقة جديدة قد تصل إلى ملياري دولار".

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