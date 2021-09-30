جون كيري يوجه رسالة إلى الصين بشأن الانبعاثات الحرارية

وجه جون كيري، المبعوث الأمريكي للمناخ، رسالة إلى الصين، بشأن حجم الانبعاثات الحرارية، الناتجة عن منتجاتها الصناعية، وقال إنه يجب على بكين اتخاذ قرار بهذا الشأن.

جاء ذلك خلال مقابلة مع وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، الأربعاء، أوضح فيها أنه يجب على الصين أن تساهم في الحد من ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض بخفض الانبعاثات الحرارية.

وتابع: "الصين هي صاحبة أكبر معدل للانبعاثات الحرارية ولذلك يجب عليها أن تقوم بتحرك أكبر للحد من التغيرات المناخية".

وقال المبعوث الأمريكي للمناخ إنه يجب على الصين أن تتحرك بقوة لتقليل حجم انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري قبل عام 2030.

وأضاف: "العقد الحالي يمثل مرحلة حساسة لاختبار معدلات ارتفاع درجة حرارة الأرض".

وتابع: "لدينا أمل أن يكون هناك مساحات مشتركة للمضي قدما في هذا الاتجاه بالوسائل المختلفة".

US climate envoy Kerry urges China to cut more emissions by 2030 https://t.co/Gqd6D6TNK3 — South China Morning Post (@SCMPNews) September 30, 2021

وتعمل الصين على زيادة مساحة الغابات لمكافحة آثار الانبعاثات الحرارية.

وتعد اتفاقية باريس للمناخ هي الاتفاق الدولي الشامل المعني بمكافحة التغيرات المناخية، وتم إبرامه عام 2015.

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