جيش كوريا الجنوبية يعلن مراقبته لنظيره الشمالي وسط مخاوف من إطلاق صواريخ جديدة

قالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية إن الجيش يراقب عن كثب أي مؤشرات محتملة لإطلاق جارتها الشمالية صاروخا إضافيا.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية عن هيئة الأركان تأكيدها على أن "الجيش يراقب كوريا الشمالية عن كثب، وليس لديه أي تعليق عليها حتى الآن".

يأتي هذا بعد يوم من إعلان كوريا الشمالية أن أكاديمية علوم الدفاع أجرت أول تجربة لإطلاق صاروخ فرط صوتي "هواسونغ-8" من إقليم جاغانغ.

وقال المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية العقيد كيم جون-راك، في إحاطة صحفية دورية إن "جيشنا يراقب التحركات ذات الصلة بتنسيق وثيق مع سلطات المخابرات الكورية الجنوبية والأمريكية".

وجاء إعلان كوريا الشمالية عن إطلاق الصاروخ ليكون سادس تجربة للأسلحة الرئيسية لها هذا العام، وبعد نحو أسبوعين من إطلاقها صاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه البحر الشرقي.

وقال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون خلال خطاب ألقاه في جلسة مجلس الشعب الأعلى، إن بلاده تطور نظام سلاح جديد قوي قادر على احتواء التحركات العسكرية للقوات المعادية بشكل شامل، وإن أسلحتها الحديثة للغاية يتم تطويرها بسرعة فائقة.

وسبق وأعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الأربعاء الماضي، أن الأمم المتحدة قلقة بشأن التقارير، التي تفيد بأن عمليات الإطلاق الأخيرة لكوريا الشمالية، مشيرا إلى أن الطريقة الوحيدة للتوصل إلى تسوية في شبه الجزيرة الكورية هي من خلال التفاعل الدبلوماسي بين الأطراف.