انطلاق أول قطار من شنغهاي إلى ألمانيا عبر روسيا

أعلنت الشركة المتحدة للنقل والخدمات اللوجستية - التحالف الأوروآسيوي للسكك الحديدية "أو تي إل كا"، (مشروع مشترك بين بيلاروسيا وكازاخستان وروسيا الاتحادية)، إطلاق أول قطار حاويات منتظم بين شنغهاي بالصين وهامبورغ في ألمانيا.

موسكو - سبوتنيك. ومن المقرر، أن يقلص القطار، الذي يمر في طريقه إلى هامبورغ، عبر شبكة السكك الحديدية الروسية ، مدة النقل إلى النصف، مقارنة بتلك التي عن طريق البحر.

وقالت الشركة المتحدة، في بيان، "أول قطار يضم 50 حاوية، كل منها من فئة 40 قدما [نحو 25 - 27 طنا) محملة بالملابس وقطع غيار السيارات والألواح الشمسية والأطباق والأثاث والمستلزمات الأساسية وأجزاء الآلات وغيرها من البضائع، غادر محطة مينهانغ (منطقة شنغهاي)، يوم 28 أيلول/سبتمبر 2021، إلى محطة الوصول وهي هامبورغ الألمانية".

وأوضحت الشركة، أن المدة المتوقعة لقطع المسافة بين شنغهاي وهامبورغ تبلغ أسبوعين.

كما أشارت الشركة إلى أنه، وفقا لجهاز الجمارك الصيني، فإن القطارات ستعمل بانتظام، على أساس أسبوعي.

كذلك، ومن المخطط أن يتم تسيير قطار حاويات في الاتجاه المقابل، من أوروبا إلى شنغهاي الصينية، منتصف تشرين الأول/أكتوبر المقبل.