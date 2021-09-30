إثيوبيا تطلب من أفراد "غير مرغوب فيهم" من وكالات الأمم المتحدة مغادرة أراضيها في غضون 72 ساعة

حثت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الخميس، 7 أفراد عاملين في مختلف وكالات الأمم المتحدة، على مغادرة الأراضي الإثيوبية خلال 72 ساعة، بسبب تدخلهم في الشؤون الداخلية للبلاد.

وأدرجت الوزارة أسماء هؤلاء الأفراد على أنهم "أشخاص غير مرغوب فيهم"، بحسب شبكة "فانا" الإثيوبية.

وأدرجت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان لها أسماء الأشخاص السبعة، وهم غرانت ليتي، نائب منسق الشؤون الإنسانية لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، وأديل خضر، ممثلة اليونيسف في إثيوبيا، وغادة الطاهر مضوي، نائب منسق الشؤون الإنسانية بالإنابة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في إثيوبيا، كويسي سانسكولوت، مستشار السلام والتنمية لمنسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في إثيوبيا، وسعيد محمود حرسي، نائب رئيس مكتب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، والذين منحوا 72 ساعة لمغادرة الأراضي الإثيوبية.

وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان لها إنها تغتنم هذه الفرصة لكي تجدد لمنسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في إثيوبيا أسمى آيات تقديرها.

.@mfaethiopia declared ”persona non grata” for seven individuals who have been working for some international NGOs in #Ethiopia for meddling in the internal affairs of the country. They must leave the country within the next 72 hrs. 30 September 2021 pic.twitter.com/9sk9e7YFYE — MFA Ethiopia🇪🇹 (@mfaethiopia) September 30, 2021

يشار إلى أن وزير الخارجية الإثيوبي، ديميكي ميكونين، رفض قبل أسبوع في مداولات الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة التدخل في شؤون بلاده الداخلية، مؤكدا: "مصدومون من حملة التشويه التي تحدث ضدنا ولا نقبل أي إملاءات خارجية".

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