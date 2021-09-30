القبض على راكب بالخطوط الجوية الأمريكية بعد سيره على جناح الطائرة

احتجزت الشرطة الأمريكية أحد ركاب الخطوط الجوية الأمريكية، بعد أن فتح باب الطوارئ وسار على جناح طائرة تابعة لها هبطت في مطار ميامي الدولي.

وقالت إدارة شرطة ميامي ديد إن الراكب سار على جناح الطائرة حوالي الساعة 7:30 مساء بالتوقيت المحلي، وأضافوا أن الطائرة وصلت من كالي بكولومبيا، بحسب وسائل إعلام أمريكية محلية.

وأشارت الشرطة إلى أن الراكب قفز من جناح الطائرة بعد وصول الضباط، وتم القبض عليه.

وأبلغت السلطات أن الحادث لم يسبب أي تأخير، وأن بقية ركاب الرحلة الجوية تمكنوا من الهبوط من الطائرة بسلام.

ولم يتم الكشف عن اسم المشتبه به، أو الدوافع وراء فعله، وفقا لشبكة "سي بي إس 4 ميامي".

من ناحيتها، أكدت شركة الخطوط الجوية الأمريكية في بيان لها أن راكبا على متن الرحلة 920 خرج من الطائرة عبر مخرج الطوارئ.

وأضافت أنه "تم اعتقال الراكب على الفور من قبل سلطات إنفاذ القانون، ونشكر أعضاء فريقنا وسلطات إنفاذ القانون على مهنيتهم ​​وإجراءاتهم السريعة".

وأكد مكتب الجمارك وحماية الحدود الأمريكي في ميامي في تصريحات لموقع "بيزنس إنسايدر" أنه لم يشارك في اعتقال الراكب.

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