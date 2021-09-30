تسجيل
16:43 GMT30 سبتمبر/ أيلول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    شوارع مدينة نيويورك الخالية أثناء وضع حالة الطوارئ على خلفية تفشي كورونا في البلاد، 31 مارس 2020

    ساعات قبل الإجراء المصيري... ماذا يعني إغلاق الحكومة الأمريكية؟

    © Sputnik . Tatiana Stolyarova
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104508/18/1045081837_0:320:3071:2048_1200x675_80_0_0_c1da45f1501c4c0c10aa8300b6d4b11b.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202109301050303534-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D9%86%D9%8A-%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9%D8%9F/

    رغم توقع المتحدث باسم مكتب الإدارة والميزانية في الولايات المتحدة، وهي الوكالة الفيدرالية المكلفة بتنفيذ سياسة السلطة التنفيذية، استمرار عمل الكونغرس بطريقة تعاون الحزبين لإبقاء الحكومة فعالة، قال إن "الإدارة الحكيمة" تستدعي التأهب لتوقف تمويل الحكومة.

    تبدأ السنة المالية الفيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية بحلول أكتوبر/ تشرين الأول، وحتى صباح اليوم، لم يكن الكونغرس اتفق بشكل نهائي على مخصصات التمويل لإبقاء الحكومة قيد العمل، بحسب تقرير لمجلة "الإيكونوميست".

    عملة الدولار
    © Depositphotos / Albund
    أمريكا تواجه كارثة اقتصادية وشيكة وقد تتخلف عن سداد الديون لأول مرة في التاريخ

    إذا ظل الوضع كذلك بعد الساعة 11.59 مساء اليوم (30 سبتمبر/ أيلول) بالتوقيت المحلي، فسوف تغلق الحكومة الفيدرالية، وذلك للمرة الرابعة خلال السنوات الثماني الماضية، لكن ما الذي يعنيه ذلك؟ وماذا يحدث عندما تغلق الحكومة الأمريكية؟

    جهات غير متأثرة

    بشكل مباشر يعني ذلك وقف تمويل الحكومة الفيدرالية ودفع الأموال لموظفيها، وبالتالي يضطر هؤلاء العاملين للبقاء في منازلهم وتتعطل أعمال الجهات الحكومية.

    هناك بعض الأعمال الحكومية لا تتأثر بالإغلاق وتواصل عملها لخدمة المواطنين، ومثلا تواصل المستشفيات التي تديرها إدارة شؤون المحاربين القدامى، والتي تقدم الرعاية لملايين الأشخاص، عملها.

    يتم تسليم البريد؛ حيث يحصل مكتب البريد على تمويله من إيرادات الطوابع والخدمات وليس من خلال أموال الضرائب المخصصة.

    ويتواصل أيضا عمل ضباط إنفاذ القانون وأفراد القوات المسلحة ومراقبو الحركة الجوية وموظفو إدارة أمن النقل الذين يقومون بفحص الركاب في المطارات العمل، ولكن، مثل العمال الفيدراليين الذين يتم منحهم إجازة، فإنهم لا يحصلون على رواتبهم.

     بعد الإغلاق الأخير، الذي بدأ في 22 ديسمبر/كانون الأول 2018 واستمر لمدة 35 يوما، أقر الكونغرس قانونا يضمن الأجور المتأخرة للعمال المتخلفين، الذين بلغوا 800 ألف من 2.1 مليون من القوى العاملة الفيدرالية غير البريدية، لكن الإغلاق الممتد سيشكل عبئا على هؤلاء العمال.

    خفض العمالة جزئيا

    هناك حاجة النسبة للأشخاص الذين يعتمدون على الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية الاستمرار في تلقي الشيكات، رغم أن المتقدمين الجدد قد يحتاجون إلى الانتظار للتسجيل وقد تتأخر مدفوعاتهم.

    لكن الوظائف الفيدرالية الأخرى تتوقف، إما على الفور أو في نهاية المطاف، بمجرد استنفاد الوكالات أي تمويل متبق.

    في عمليات الإغلاق السابقة، أوقفت وكالة حماية البيئة عمليات التفتيش على المرافق الكيميائية ومقدمي مياه الشرب، وكذلك المواقع التي تتعامل مع النفايات الخطرة. قد تتوقف إدارة الغذاء والدواء عن تفتيش المسالخ ومواقع إنتاج الغذاء الأخرى.

    كوكب الأرض والقمر أثناء شروق الشمس
    © Photo / pixabay/qimono
    الأرض على موعد مع الإعتام... أزمة كارثية بدأت في أوروبا والآن تهدد العالم أجمع

    اضطرت الولايات إلى تقديم مدفوعات مسبقة لبرامج الرعاية الاجتماعية. وقد يؤدي الإغلاق المطول إلى وقف مدفوعات قسائم الطعام، ما يزيد من خطر الجوع بين الأسر الفقيرة.

     قد تظل المتنزهات الوطنية مفتوحة، ولكن بخدمات محدودة للغاية، وربما تعاني محاكم الهجرة، التي تتعرض بالفعل للإنهاك في أداء وظيفتها، وقد لا يتمكن الأشخاص من الحصول على قروض المنازل أو الأعمال التي تتطلب موافقة فيدرالية.

    سيناريو فوضوي

    كلما طالت مدة الإغلاق، زاد خطر حدوث عواقب محتملة غير متوقعة، مثل الحوادث المميتة التي تسببها الجسور أو الطرق السريعة التي تحتاج إلى صيانة، أو بسبب الأمراض التي يعانى منها بسبب البحوث الحاسمة التي تركت دون تمويل.

    قد تضيع بعض الفرص أيضا، حيث لا تتمكن الأعمال التجارية الناجحة من البدء على الإطلاق لأن إدارة الأعمال الصغيرة لا يمكنها معالجة القروض. تأتي هذه الاحتمالات، بالطبع، على رأس الضغوط المالية التي ستعانيها ملايين عائلات العمال الفيدراليين.

    وتحمل عمليات الإغلاق تكاليف اقتصادية كبيرة، إذ يقدر مكتب الميزانية في الكونغرس أن إغلاق 2018-2019 أثر على الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الرابع بمقدار 3 مليارات دولار.

    قد يكون الإغلاق الذي يلوح في الأفق الآن ضارا بشكل خاص. في عام 2018، كان الكونغرس قد سن بالفعل خمسة من أصل 12 مشروع قانون للتخصيصات اللازمة لإبقاء الحكومة تعمل، لكن حتى الآن هذا العام، لم يتم تمرير أي شيء.

    انظر أيضا:

    أمريكا: لن نطبع أو نرفع مستوى العلاقات الدبلوماسية مع سوريا
    وكالة: أمريكا تواصلت مع الصين لخفض وارداتها النفطية من إيران
    أمريكا تصدر تحذيرا نادرا للمواطنين بعد انتشار حبوب قاتلة مصدرها الصين
    الكلمات الدلالية:
    الولايات المتحدة الأمريكية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الزوار يشاهدون فريق الاستعراض الجوي الصقر الأحمر التابع لسلاح الجو الصيني، في معرض الصين الدولي للطيران والفضاء، أو معرض الصين الجوي، في تشوهاى، مقاطعة قوانغدونغ، الصين 28 سبتمبر 2021.
    أكبر معرض جوي صيني في العالم
    حظر تسريحات الشعر واللحى الأنيقة في أفغانستان
    حظر تسريحات الشعر الأنيقة وحلق اللحى في أفغانستان
    نجلاء بودن رمضان... أول امرأة تتولى منصب رئيسة الحكومة في تاريخ تونس
    نجلاء بودن رمضان... أول رئيسة حكومة في تاريخ تونس
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك