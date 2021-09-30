تسجيل
17:24 GMT30 سبتمبر/ أيلول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    قارب ينقل أشخاص من الروهينغا القادمين من ميانمار، قبالة سواحل إندونيسيا، 25 يونيو 2020

    مقتل الممثل الدولي للروهينغا برصاص مجهولين في بنغلادش

    © AFP 2021 / Chaideer Mahyuddin
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104583/59/1045835946_0:0:3068:1726_1200x675_80_0_0_76e5fdc80b9fee575d66bfa01106d304.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202109301050304017-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%87%D9%8A%D9%86%D8%BA%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B4/

    أعلنت الشرطة في بنغلادش، اليوم الخميس، مقتل مُحب الله، الممثل الدولي للاجئين الروهينغا، برصاص مجهولين في مخيم بالبلد الآسيوي.

    ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الشرطة أن الحادث وقع في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء.

    حمام عام في أكبر مخيم للاجئين من مسلمي الروهينغا، القادمين من ميانمار، في مدينة كوكس-بازار في بنغلاديش
    © AFP 2021 / DIBYANGSHU SARKAR
    فقدان عشرات من اللاجئين الروهينغا بعد انقلاب قاربهم في خليج البنغال

    وقال نعيم الحق قائد الشرطة المسلحة في منطقة كوكس بازار، إن المسلحين المجهولين أطلقوا الرصاص على محب الله في مخيم كوتوبالونغ للاجئين في أوخيا بكوكس بازار.

     وتم نقل محب الله إلى المستشفى لكن لم تفلح محاولة إنقاذه حيث تم الإعلان عن وفاته.

    وحتى لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث ولم يتضح على الفور من يقف وراءه.

    ومُحب الله الذي كان يعمل مدرسا، وظهر كزعيم للاجئين الروهينغا ومتحدث باسم الجماعة العرقية المسلمة بالاجتماعات الدولية، في الأربعينيات من عمره.  

    وكان محب الله قد زار البيت الأبيض في 2019 للمشاركة في اجتماع حول الحرية الدينية مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وخلال الاجتماع تحدث محب الله عن المعاناة والاضطهاد الذي تتعرض له الروهينغا في ميانمار.

    وفي العام ذاته، واجه محب الله انتقادات عنيفة من قبل وسائل الإعلام في بنغلادش لقيادته مسيرة حاشدة ضمت 200 ألف لاجئ، احتفالا بالذكرى الثانية للحملة القمعية التي شنها جيش ميانمار والتي تسببت في فرار حوالي 700 ألف من الروهينغا، بمن فيهم محب الله، إلى بنغلادش المجاورة.

    واستقبلت بنغلادش ما يزيد عن 1.1 مليون لاجئ من الروهينغا القادمين من ميانمار بعد موجات الاضطهاد السابقة.

    انظر أيضا:

    زعيمة ميانمار تسافر للدفاع عن بلادها أمام محكمة العدل الدولية في قضية الروهينغا
    "العدل الدولية" تبت في طلب اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الروهينغا هذا الشهر
    الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يدعم حقوق اللاجئين الروهينغا في ميانمار
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الزوار يشاهدون فريق الاستعراض الجوي الصقر الأحمر التابع لسلاح الجو الصيني، في معرض الصين الدولي للطيران والفضاء، أو معرض الصين الجوي، في تشوهاى، مقاطعة قوانغدونغ، الصين 28 سبتمبر 2021.
    أكبر معرض جوي صيني في العالم
    حظر تسريحات الشعر واللحى الأنيقة في أفغانستان
    حظر تسريحات الشعر الأنيقة وحلق اللحى في أفغانستان
    نجلاء بودن رمضان... أول امرأة تتولى منصب رئيسة الحكومة في تاريخ تونس
    نجلاء بودن رمضان... أول رئيسة حكومة في تاريخ تونس
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك