طالبان تكشف حقيقة حشد قواتها على حدود طاجيكستان

نفت حركة "طالبان" الأفغانية (المحظورة في روسيا)، اليوم الخميس، صحة تقارير تتحدث عن حشد الحركة قواتها على الحدود مع طاجيكستان.

القاهرة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الحركة بلال كريمي لـ"سبوتنيك"، ردا على سؤال بشأن حشد الحركة قوات على الحدود مع طاجيكستان: "هذا لا يتماشى مع الواقع".

وكان نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة في وزارة الخارجية الروسية، أليكسي زايتسيف، قد قال في وقت سابق من اليوم، إن موسكو رصدت حشودا للقوات المسلحة الأفغانية والطاجيكية على الحدود بين أفغانستان وطاجيكستان.

وأشار الدبلوماسي الروسي إن موسكو في هذا السياق تدعو دوشنبه وكابول إلى "إيجاد خيارات مقبولة للطرفين لتسوية الوضع الراهن".

يذكر أنه في 15 آب/أغسطس الماضي، استطاعت حركة طالبان السيطرة على العاصمة الأفغانية، كابول، دون مقاومة تذكر من الجيش الأفغاني، بعدها توالى سقوط الولايات الأفغانية بيد الحركة وتمكن مقاتلوها من دخول القصر الرئاسي في كابول بعد فرار الرئيس أشرف غني، إلى الإمارات، التي قالت إنها استضافته "لأسباب إنسانية".