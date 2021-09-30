بث فعاليات افتتاح "إكسبو 2020 دبي" في ميدان التايمز

قرر منظمو معرض "إكسبو 2020" الذي ينطلق في دبي، عرض فعاليات حفل الافتتاح عبر شاشات رقمية ضخمة في ميدان التايمز بمدينة نيويورك الأمريكية، كي يستمتع رواد الساحة الشهيرة بمتابعة واحد من أهم الأحداث العالمية.

ووفقا لوكالة "وام" الإماراتية، يعرض حفل الافتتاح بين الساعة الثامنة والنصف والتاسعة والنصف مساء بتوقيت الإمارات (12:30 و1:30 مساء بتوقيت نيويورك).

وتنقل فعاليات الحفل على شاشة برج "ناسداك" الشهير والذي يبلغ ارتفاعه 37 مترا، إلى جانب سبع شاشات أخرى على مبنى "طومسون رويترز" المكون من 22 طابقا.

يقام الافتتاح تحت قبة "الوصل بلازا" التي يبلغ عرضها 130 مترا وارتفاعها 67.5 متر، وتعتبر أضخم شاشة عرض بمنظور 360 درجة في العالم، والتي ستمكن المشاهدين من تجربة عرض صوتي ومرئي مميز.

من المتوقع أن يصبح معرض "إكسبو 2020" الذي تأجل بسبب الظروف الوبائية، هو أكبر حدث عالمي منذ بداية الجائحة، وفقا لوكالة "فرانس برس".

ويأمل منظمو نسخة دبي من المعرض العالمي، وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط، في استقبال 25 مليون زائر على مدى ستة أشهر لأجنحته البراقة.

حضر حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم افتتاح الحدث الذي يضم أكثر من 190 دولة والذي وعد بأنه سيكون "المعرض الأكثر استثنائية في تاريخ الحدث".

يشهد المعرض تقديم روائع معمارية وقائمة طويلة من الابتكارات التكنولوجية، كما تعرض أعمال ذات صلة بالإبداع والابتكارات للدول المشاركة.

أقيم أول معرض عالمي من هذا النوع في لندن عام 1851، عندما نظم في قصر "كريستال بالاس" الذي شيد لهذا الغرض، وأقيمت نسخة باريس لعام 1889 حول برج "إيفل"، الذي كان مقصودا في البداية أن يكون نقطة جذب مؤقتة.