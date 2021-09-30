آبي أحمد: الانتخابات كانت تمرينا جيدا في ترسيخ الحكم الديمقراطي في البلاد

أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الخميس، أن "الانتخابات كانت تمرينا جيدا في ترسيخ الحكم الديمقراطي في البلاد".

وأعرب في بيان له باللغة الأمهرية عن امتنانه لمسؤولي الانتخابات وغيرهم من أصحاب المصلحة الذين لعبوا دورا مهما في استكمال الانتخابات العامة بنجاح، بحسب شبكة "فانا" الإثيوبية.

وأشار إلى أن "استئناف ما تبقى من الانتخابات العامة المؤجلة اليوم يجعل ديمقراطيتنا كاملة".

ووصف رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في بيانه الانتخابات العامة التي جرت في شهر يونيو/ حزيران بأنها "تاريخية" لكونها حرة ونزيهة، وهنأ الإثيوبيين على الانتهاء الناجح للانتخابات المؤجلة في مناطق الجنوب والصومال وهراري.

وشهدت إثيوبيا، اليوم الخميس، انتخابات كانت مؤجلة لعشرات المقاعد البرلمانية الفيدرالية، وهي الجولة الأخيرة من التصويت قبل أن يشكل رئيس الوزراء إثيوبيا، آبي أحمد، حكومة جديدة الأسبوع المقبل.

وجرت انتخابات اليوم في الصومال وهراري ومناطق الجنوب.

وقالت رئيسة مجلس الانتخابات، بيرتوكان ميديكسا، في مؤتمر صحفي إنه "اعتبارا من منتصف نهار اليوم، كانت العملية تتكشف بسلاسة مع نسبة الإقبال التي كانت "جيدة إلى حد كبير في معظم المناطق".

وأجرت إثيوبيا وهي ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان انتخابات وطنية تاريخية في شهر يونيو الماضي، وحصل حزب الرخاء الذي يتزعمه آبي أحمد على فترة ولاية جديدة مدتها 5 سنوات بفوز ساحق، إذ حصل على 410 من أصل 436 مقعدا متنافسا.

لكن لم يتم إجراء أي تصويت في منطقة تيغراي الواقعة في أقصى الشمال، والتي شهدت صراعا عنيفا اندلع في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

ولن يكون لنتائج انتخابات اليوم الخميس تأثيرا كبيرا على ميزان القوى في البرلمان الإثيوبي، والتي من المتوقع الإعلان عنها في 10 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل على أقرب تقدير.

وتعد هذه الانتخابات هي السادسة منذ إقرار الدستور الوطني الإثيوبي في عام 1994، والأولى في عهد رئيس الوزراء آبي أحمد، الذي يمثل حزب الازدهار (الحاكم)، ويحظى رئيس الحزب الفائز في هذه الانتخابات بمنصب رئيس الوزراء.

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