"ناسا" تتعاقد مع "جنرال إلكتريك" لتطوير نظام طيران كهربائي

قالت وكالة الفضاء الأمريكية إن شركتي "جنرال إلكتريك أفييشن" و"ماغني إكس" بعقدين لتطوير أنظمة دفع الطائرات الكهربائية، لأغراض السفر الجوي التجاري المحلي في الولايات المتحدة على مدى السنوات الـ14 المقبلة.

واشنطن- سبوتنيك. قالت "ناسا" اليوم الخميس: "اختارت الوكالة شركتين أمريكيتين لدعم عرض الطيران لتوليد القوة الكهربائية، ومن خلال البرنامج تسعى ناسا إلى تقديم تقنيات الدفع الكهربائي لأسطول الطيران الأمريكي في موعد لا يتجاوز عام 2035".

حصلت شركة "جنرال إلكتريك أفييشن" للطيران في سينسيناتي بولاية أوهايو على عقد بقيمة 179 مليون دولار أمريكي وعقد لشركة "ماغني إكس" من ريدموند بواشنطن بقيمة 74.3 مليون دولار.

وقالت "ناسا" إن التقنيات الجديدة ستدعم السفر الجوي التجاري الإقليمي والقصير المدى، فضلا عن وسائل النقل ذات الممر الواحد. على مدى السنوات الخمس المقبلة، ستجري الشركتان اختبارات أرضية واختبارات طيران لتقنيات الدفع الكهربائي الخاصة بهما.

قال روبرت بيرس، المدير المساعد لمديرية أبحاث الملاحة الجوية في "ناسا": "من خلال نقل هذه المفاهيم إلى عالم الطيران، ستسرع الوكالة وشركاؤها عملية انتقال تقنيات الدفع الكهربائي إلى منتجات تجارية وستكون حافزا للنمو الاقتصادي".

وقالت "ناسا" إن الشركتين سيتعاونان مع مشاريع الوكالة الأخرى، وسيطورون أجهزة اختبار الطيران، وتحليل البيانات وسيحفزون تطورات لأنظمة وتكنولوجيا الدفع الكهربائي.

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