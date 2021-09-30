العثور على 4 قتلى داخل سيارة في مكسيكو سيتي مرتبطة بعصابات المخدرات

قال المدعون المكسيكيون، في وقت متأخر من يوم الأربعاء، إنه تم العثور على أربعة قتلى في سيارة مسروقة في مدينة إيغوالا، بولاية غيريرو جنوبي المكسيك.

وأضاف ممثلو الادعاء أن الضحايا كانوا على صلة بعصابة إجرامية محلية تعرف باسم "العلم" (The Flag)، وكان أحد القتلى مطلوبًا لقتله رجلين آخرين.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن السيارة تُركت بالقرب من مقر الحملة الانتخابية لرئيس بلدية المدينة القادم، لكن السلطات لم تؤكد ذلك.

وتعاني مدينة إيغوالا من عنف عصابات المخدرات. وفي عام 2014، اختطفت الشرطة التي تعمل لصالح إحدى العصابات 43 طالبًا من كلية المعلمين المحلية وسلمتهم إلى العصابة، التي قتلتهم على ما يبدو.

وقال ممثلو الادعاء، يوم الخميس، إن أشهر ملهى ليلي في أكابولكو، أكبر منتجع بولاية غيريرو، تعرض لأضرار بسبب النيران.

وقالت وسائل إعلام محلية إن رجالا مجهولين أشعلوا النار عمدا في الملهى، لكن السلطات قالت إنهم ما زالوا ينتظرون محامي الملهى لتسليم تسجيلات كاميرات المراقبة حتى يتمكنوا من التحقيق في الحريق.

شهدت مدينة غيريرو انخفاضًا في عمليات القتل في السنوات الأخيرة، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى انخفاض تجارة الأفيون، حيث يزرع العديد من المزارعين بالولاية خشخاش الأفيون، لكن عصابات المخدرات اتجهت إلى تهريب الفنتانيل أكثر من الأفيون، وبالتالي انخفض العنف المرتبط بجمع الأفيون.

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