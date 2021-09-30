مستشار الأمن القومي الأمريكي يؤكد للسعوديين أهمية تهيئة الظروف لدعم التعافي الاقتصادي

قال متحدث باسم البيت الأبيض، يوم الخميس، إن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أكد في اجتماع مع السعوديين أهمية تهيئة الظروف لدعم التعافي الاقتصادي.

والتقى سوليفان، مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لمناقشة الصراع في اليمن، لكن كان من المتوقع أيضًا أن يتضمن الاجتماع بعض المناقشات حول قضية إنتاج النفط وسط ارتفاع الأسعار، بحسب رويترز.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض: "أكد مستشار الأمن القومي وفريقه على ضرورة تهيئة الظروف لدعم التعافي الاقتصادي العالمي في اجتماعاته في وقت سابق من هذا الأسبوع".

وأَضاف:"الولايات المتحدة تواصل التحدث إلى الشركاء الدوليين، بما في ذلك أوبك ، حول أهمية الأسواق التنافسية في تحديد الأسعار وبذل المزيد لدعم التعافي".

واصلت أسعار النفط العالمية ارتفاعها المطرد هذا الشهر، وتجاوز خام "برنت" القياسي مستوى 80 دولار لأول منذ نحو 3 سنوات، في ظل تسارع الطلب المدفوع بالتعافي من القيود الوبائية.

في الوقت ذاته، تواجه البلدان المصدرة للنفط صعوبات في زيادة الإنتاج بالقدر المطلوب، في ظل نقص الاستثمارات والعوائق اللوجستية، وكذلك بسبب أعمال الصيانة.

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