الاتحاد الأوروبي يؤجل محادثات تجارية مع أستراليا وسط خلاف بشأن صفقة غواصات

أعلن وزير التجارة الأسترالي دان تيهان، اليوم الجمعة، أن المحادثات مع الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاق تجاري تأجلت، مع تصاعد خلاف بشأن قرار كانبيرا إلغاء صفقة بقيمة 40 مليار دولار لشراء غواصات فرنسية.

ونقلت وكالة "رويترز" تصريحات الوزير الأسترالي الذي أكد أن الجولة 12 التي كانت مقررة في 12 من أكتوبر تشرين الأول تأجلت شهرا.

وأضاف تيهان قائلا: "سألتقي مع نظيري من الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس الأسبوع القادم لمناقشة الجولة 12 من المفاوضات، التي تقرر أن تجرى في نوفمبر تشرين الثاني بدلا من أكتوبر تشرين الأول".

أما رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، فعبرت عن تضامنها مع فرنسا وأثارت تساؤلات عن إمكانية أن يبرم التكتل اتفاقا تجاريا مع أستراليا.

وتسبب إلغاء عقد الغواصات الذي تم توقيعه في عام 2016، في أزمة دبلوماسية، حيث استدعت باريس سفيريها من واشنطن وكانبيرا.