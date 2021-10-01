بعد سنوات.. ساكاشفيلي يعلن وصوله إلى جورجيا وسلطات البلاد تنفي

نشر الرئيس الجورجي السابق، ميخائيل ساكاشفيلي، صباح اليوم الجمعة مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أوضح فيه أنه عاد إلى وطنه الأم وأصبح على أراضيه.

وأرفق ساكاشفيلي الفيديو بتعليق قال فيه: "بعد ثماني سنوات أنا في جورجيا صباح الخير للجميع".

وأظهر ساكاشفيلي في المقطع المكان الذي يتواجد فيه، حيث أشار إلى أنه موجود في مدينة باتومي الجورجية دون إعطاء تفاصيل إضافية عن الموضوع.

وبعد انتشار الفيديو في جورجيا، أصدرت السلطات الجورجية بيانا رسميا قالت فيه إن عناصر أمن الحدود والسلطات المختصة لم تسجل أي دخول للرئيس الجورجي السابق ميخائيل ساكاشفيلي.

وقال المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية الجورجية لوكالة سبوتنيك: "ساكاشفيلي لم يعبر حدود البلاد".

كان ساكاشفيلي قد أعلن في وقت سابق تواجده في مدينة باتومي الساحلية الواقعة على شواطئ البحر الأسود.

وأعلن ساكاشفيلي عن نيته العودة إلى جورجيا لخوض الانتخابات المقرر إجراؤها في البلاد في 2 أكتوبر/ تشرين الأول في رسالة بالفيديو على فيسبوك.

وقال ساكاشفيلي إنه لا يخشى الاعتقال وينوي وضع حد لـ "السير في نفس دائرة الانتقام".