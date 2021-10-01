عبداللهيان: لن نقبل بوجود الكيان الصهيوني على حدودنا

قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، أمس الخميس، إن بلاده لن تقبل بوجود الكيان الصهيوني على حدودها.

وأفادت وكالة إرنا، مساء أمس الخميس، بأن تصريح عبداللهيان جاء خلال تسلمه أوراق اعتماد السفير الأذربيجاني الجديد في إيران، علي علي زادة، والذي أشار خلال اللقاء إلى التحركات الإسرائيلية في حدود أذربيجان مع إيران.

وشدد الوزير الإيراني على أن بلاده لن تتحمل تواجد وأنشطة "الكيان الصهيوني" ضد أمنها القومي، مؤكدا أن إيران ستتخذ أي إجراء لازم في هذا الإطار، مشيرا إلى أهمية العلاقات بين إيران وأذربيجان، في سياق أواصر الجيرة.

وفي الإطار نفسه، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، الأربعاء الماضي، إن بلاده لا تطيق أبدا بوجود "الكيان الصهيوني" قرب حدودها ولو شكليا.

وجاء ذلك ردا على التصريحات الأخيرة للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، الذي انتقد دخول شاحنات إيرانية إلى منطقة قره باغ الخاضعة لسيطرة أذربيجان خلال مناورة عسكرية إيرانية، بحسب وكالة مهر.

وأعرب خطيب زاده عن دهشته من إطلاق التصريحات بهذا الأسلوب، رغم وجود علاقات قائمة على الاحترام بين طهران وباكو، والمسارات الطبيعية للعلاقات بين الطرفين طيبة ومبنية على أعلى المستويات، مؤكدا أن إيران "ستفعل كل ما تراه ضروريا لضمان أمنها القومي".

وجاء تصريح خطيب زاده، فيما يبدو، تلميحا إلى العلاقات الوطيدة بين أذربيجان وإسرائيل، التي تعززت منذ سنوات وارتقت إلى المستويين، العسكري والأمني، فضلا عن العلاقات التجارية والاقتصادية.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أوضحت أن أذربيجان تجري مباحثات مع تل أبيب بشأن إمكانية توقيع اتفاق شراء أسلحة في صفقة جديدة قد تصل إلى ملياري دولار.

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