إعلام: تفاصيل انفجار طهران الغامض الذي لحق بمصنع للصواريخ

وأفادت قناة العربية، اليوم الجمعة، بأن إيران تكتفي، دوما، بالكشف أو الإعلان المقتضب عن حوادث الحرائق أو الانفجارات التي تلحق بمنشآت ومصانع داخل أراضيها، إلا أن صور الأقمار الصناعية، غالبا، ما تكشف الحقيقة.

#ISI reveals: On Monday, 27 September 2021, a mysterious #explosion shook western #Tehran, #Iran. According to #ISI intelligence report, the explosion occurred at an #IRGC secret missile base of Shahid Hemmat Industrial Group. pic.twitter.com/EMERYT2S5c — ImageSat Intl. (@ImageSatIntl) September 30, 2021

بداية يوم الأحد الماضي، السادس والعشرين من شهر سبتمبر/أيلول 2021، نشرت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني بيانا أكدت من خلاله اندلاع حريق في أحد مراكز أبحاث الاكتفاء الذاتي، التابعة له غرب طهران، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح.

وادعت شركة "Imagesatintl" المعلوماتية، أن انفجارا طال "قاعدة صواريخ سرية تابعة للحرس"، كاشفة عن حجم الضرر الذي لحق بما ذكره بيان الحرس الثوري أنه حريق بأحد مراكز أبحاث الاكتفاء الذاتي.

Before & after: An explosion occurred (27 September 2021) at an #IRGC secret missile base of Shahid Hemmat Industrial Group pic.twitter.com/OYnsijeXiq — ImageSat Intl. (@ImageSatIntl) September 30, 2021

وذكرت الشركة المعلوماتية أن الانفجار كان في مركز أبحاث إيراني، تابع لمجموعة "شهيد همت الصناعية"، حيث أرفقت على حسابها الرسمي على "تويتر"، صورا أظهرت من خلالها مدى التدمير الذي لحق بمبنى الأبحاث، وبيَّنت الفرق بين الفترة التي سبقت الحريق وما بعده من حيث حجم الضرر، الذي ربما يشكل ربع المبني، تقريبا.

وأوضح بيان الحرس الثوري أن رجال الإطفاء قاموا بإطفاء الحريق الذي اندلع في المركز، وتم نقل الجرحى إلى المستشفى، في وقت لم يكشف البيان سبب هذا الحريق، ولم يكشف عن حجم الأضرار التي لحقت بالمركز نفسه، أيضا.

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