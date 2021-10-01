لوكاشينكو يؤكد تورط جهات أمنية أمريكية في التخطيط لأعمال إرهابية في بيلاروس

أكد رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو على وجود صلة مباشرة بين شبكة المتطرفة خططت لأعمال إرهابية في الجمهورية وبين هيئات أمنية أمريكية، خاصة مع مكتب التحقيقات الفيدرالي.

مينسك - سبوتنيك. وقال الرئيس "عندما بدأنا العمل على هؤلاء الأوغاد (النشطاء المحتجزين من الحركة المعارضة). عرفنا أنهم مجرد إرهابيين وهم الآن يعترفون ويقولون أين يريدون ارتكاب أعمال إرهابية".

وتابع أن "الأهم من ذلك كله، وأكثر ما يثير القلق أنهم وجهوا رأس الحربة نحو السكك الحديدية، لانهم يدركون أن بيلاروس دولة عبور. كما أن لجنة أمن الدولة ذكرت مؤخرًا أنها وجدوت صلة مباشرة مع أجهزة المخابرات الأمريكية، وقبل كل شيء، مكتب التحقيقات الفيدرالي".

وكانت لجنة أمن الدولة البيلاروسية، أعلنت الثلاثاء الماضي، مقتل أحد عناصرها أثناء عملية أمنية خاصة، وقالت إن رجلا أطلق النار على أفراد الأمن أثناء مداهمتهم لإحدى الشقق في العاصمة البيلاروسية مينسك، مما أسفر عن مقتل أحدهم ، مؤكدة تصفية المسلح .

وقال رئيس اللجنة إيفان تيرتيل، اليوم الجمعة، إن اللجنة لن تترك مقتل موظفها بلا رد، مؤكدا أن "العقل المدبر" للحادث تجاوز الخطوط الحمراء.

وقال تيرتيل، للصحفيين، نشرت وكالة "سبوتنيك بيلاروس" محتوى المقابلة على قناتها على تليغرام: "نحن نعرف من يقف وراء هذا ونرى أنهم تجاوزوا الخط الأحمر؛ لذلك ... لن نترك هذه المسألة بدون رد".

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