وزارة الداخلية الجورجية: ساكاشفيلي لم يعبر حدود أوكرانيا ولم يصل إلى جورجيا

أعلنت وزارة الداخلية الجورجية، اليوم الجمعة، أن الرئيس الجورجي السابق، ميخائيل ساكاشفيلي لم يعبر حدود أوكرانيا ولم يصل إلى جورجيا.

وجاء هذا الإعلان خلال تصريحات صحفية لنائب وزير الداخلية الجورجي، ألكسندر داراخفيليدزي، قال فيه إن "الرئيس الجورجي السابق ميخائيل ساكاشفيلي الذي أعلن عودته إلى وطنه الأم لم يغادر حدود أوكرانيا وبالتالي لا يمكن أن يكون في جورجيا".

وأضاف النائب قائلا: "كانت لدينا اتصالات نشطة مع الجانب الأوكراني، ويمكنني أن أقول على وجه اليقين أن ميخائيل ساكاشفيلي لم يسافر عبر حدود أوكرانيا".

وكان ساكاشفيلي قد غادر جورجيا في عام 2013، حيث تم فتح 13 قضية جنائية ضده، وحكم عليه غيابيا في بعضها بالسجن.

وقال سآكاشفيلي في رسالة بالفيديو إنه موجود في باتومي. كما دعا أنصاره إلى التجمع في ساحة الحرية وسط المدينة يوم الانتخابات المحلية، غدا الموافق 2 من تشرين الأول/ أكتوبر. في الوقت نفسه ، نفت وزارة الداخلية الجورجية عودة ساكاشفيلي.