وزير الداخلية الإيراني يوجه رسالة إلى أذربيجان وسط مناورات عسكرية ضخمة

قال وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، إن بلاده تولي أهمية خاصة للعلاقات الودية مع دول الجوار، بما في ذلك جمهورية أذربيجان.

وقال وحيدي في تصريح صحفي في مدينة أردبيل شمال غربي إيران "في الحكومة الجديدة، يحظى جيراننا بالأولوية بالنسبة لنا وسيستمر تطوير العلاقات الودية معهم" وفقا لوكالة فارس.

وأضاف "لقد أعلنا دائمًا الصداقة مع جميع البلدان المجاورة، بما في ذلك جمهورية اذربيجان. أحضاننا مفتوحة للتعاون وتوسيع العلاقات مع دول الجوار".

يأتي ذلك بينما يجري الجيش الإيراني اليوم الجمعة مناورات عسكرية في شمال غرب البلاد قرب الحدود مع أذربيجان، بعد أيام من انتقادات وجهتها باكو لهذه الخطوة.

وكان رئيس أذربيجان إلهام علييف انتقد تلك المناورات متسائلا عن سر توقيتها وإجرائها على حدود بلاده، لكن الرد الإيراني عليه حمل إجابة غير واضحة إذ قالت وزارة الخارجية الإيرانية إنها "لن تتسامح مع "وجود الكيان الصهيوني" على حدودها"، في إشارة للتعاون العسكري المتزايد بين أذربيجان وإسرائيل.

وانطلقت المناورات التي حملت اسم "فاتحو خيبر" وهو اسم يحمل إشارة للعداء بين المسلمين واليهود، بمشاركة وحدات مدرعة ومدفعية وطائرات مسيرة وحرب إلكترونية وبدعم ناري من مروحيات طيران الجيش.

وتتشارك إيران وجارتها الشمالية الغربية أذربيجان حدودا تمتد على 700 كيلومتر تقريبا.

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