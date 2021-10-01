دومبويا قائد الانقلاب في غينيا يؤدي اليمين كرئيس انتقالي للبلاد

أدى العقيد مامادي دومبويا، قائد انقلاب الخامس من سبتمبر/أيلول في غينيا، اليمين كرئيس انتقالي للبلاد.

سبوتنيك. وأذاعت قناة "سبيس تي في"، اليوم الجمعة، الحفل الذي أقيم في كوناكري عاصمة غينيا، بمناسبة أداء اليمين.

وألقى دومبويا كلمة خلال الحفل، قال فيها: "أنا مامادي دومبويا أتعهد كرئيس للفترة الانتقالية، بالالتزام بسيادة البلاد واحترام بنود الميثاق الانتقالي وتعزيز الامتثال له".

يشار إلى أن المجلس العسكري الحاكم في غينيا كان قد أعلن، يوم الاثنين الماضي، أن أعضاءه ممنوعون من الترشح في الانتخابات العامة أو المحلية، وأنه سيتفق على مدة الفترة الانتقالية المؤدية إلى الانتخابات مع المجلس الوطني الانتقالي المكون من 81 عضوا.

وكان مامادي دومبويا قد قاد انقلاب الخامس من سبتمبر/أيلول، كما تجاهل تجميد الأصول وحظر السفر اللذين فرضتهما المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، بهدف الضغط من أجل الانتقال سريعا إلى الحكم الدستوري.

ويأتي أداء مامادي لليمين كرئيس انتقال للبلاد بعد أن أجرى المجلس العسكري على مدى الأسبوعين الماضيين مشاورات مع الشخصيات العامة وكبار رجال الأعمال لوضع إطار عمل لحكومة انتقالية.