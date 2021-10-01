ميركل تزور إسرائيل وتعقد اجتماعات رفيعة المستوى في القدس

قالت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية ستيفن سيبرت، اليوم الجمعة، إن المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنغيلا ميركل ستقوم بزيارة عمل إلى إسرائيل في الفترة من 9 إلى 11 أكتوبر/ تشرين الأول.

برلين- سبوتنيك. ومن المقرر أن تلتقي ميركل برئيس الوزراء نفتالي بينيت، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين في الحكومة الإسرائيلية. كان من المفترض أن تتم الزيارة في الفترة من 28 إلى 30 أغسطس/ آب، ولكن تم إلغاؤها بسبب الوضع في أفغانستان.

وقال سيبرت: "الأجندة العامة لم تتغير. يوم الأحد، 10 أكتوبر، ستلتقي ميركل برئيس الوزراء بينيت في القدس، ثم ستجتمع مع الحكومة بأكملها. ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي مشترك في الساعة 11:30 بالتوقيت المحلي (08:30 بتوقيت غرينتش)".

في اليوم الأول من الرحلة، ستلتقي ميركل بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ وستزور مع بينيت نصب ياد فاشيم التذكاري لضحايا الهولوكوست. من المتوقع أن تحصل المستشارة الألمانية على درجة الدكتوراه الفخرية من "التخنيون" - المعهد الإسرائيلي للتكنولوجيا.

في المساء، ستلتقي ميركل بوزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، وستتناول العشاء لاحقا مع بينيت وممثلي مجتمع الأعمال. في اليوم التالي، ستشارك ميركل في طاولة مستديرة مع ممثلي معهد دراسات الأمن القومي.

على جانب آخر، وفي الأسبوع المقبل، من المقرر أن تشارك ميركل في اجتماع غير رسمي لرؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بردو، سلوفينيا في الفترة من 5 إلى 6 أكتوبر/ تشرين الأول.

في 7 أكتوبر، ستسافر ميركل إلى إيطاليا، حيث سيستقبلها البابا فرانسيس في الفاتيكان. ومن المقرر إقامة عشاء عمل مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي في مساء نفس اليوم.

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