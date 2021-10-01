شركة "غازبروم" تعلن عن توريد الغاز إلى هنغاريا وكرواتيا

أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، اليوم الجمعة، بدء عمليات توريد الغاز إلى كرواتيا بالإضافة إلى هنغاريا اعتبارا من اليوم الأول من أكتوبر/ تشرين الأول.

وجاء في البيان على قناة "تلغرام" التابعة لشركة غازبروم: "اليوم بدأت إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى هنغاريا وكرواتيا عبر مسار جديد.

ورفضت هنغاريا، في وقت سابق، انتقادات أوكرانيا لصفقة بودابست مع شركة "غازبروم" الروسية لتوريد الغاز لهنغاريا دون المرور بالأراضي الأوكرانية.

وكانت شركة "غازبروم" الروسية قد وقعت عقدا مع هنغاريا لتزويدها بالغاز حتى عام 2036.

وأعلنت شركة "غازبروم" الروسية، الانتهاء التام من مد خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي-2"، صباح الـ10 من أيلول/سبتمبر الماضي.

جدير بالذكر، أن مشروع "التيار الشمالي 2" يشمل مد خط أنابيب غاز بطول نحو 1230 كيلومترا وبسعة 55 مليار مترا مكعبا، سنويا، وذلك من الساحل الروسي إلى ألمانيا، من خلال بحر البلطيق.

وتقوم شركة "نورد سترريم 2 أي جي"، بإنجاز هذا المشروع العملاق، مع المساهم الوحيد، شركة "غازبروم" الروسية.

وتمول الشركات الأوروبية، "رويال داتش شيل"، و"أو إم في" و"إنجي" و"يونيبر" و"ونترشيل"، المشروع بنسبة 50 بالمئة.

وواجه المشروع عراقيل كثيرة بسبب الضغوطات الأميركية؛ حيث هددت واشنطن الشركات المشاركة بالعقوبات.