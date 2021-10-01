استمرار الحرب الكلامية والتلميحات الإيرانية للوجود الإسرائيلي في أذربيجان

قال السفير الإيراني لدى أذربيجان، عباس موسوي، إن "أحلام الصهيونية لن تتحقق في هذه المنطقة أبدا".

وفي تغريدة له اليوم الجمعة، كتب موسوي: "نحن نكن احتراما خاصا لجميع اليهود والمسيحيين وأتباع الديانات السماوية الأخرى، لكننا على يقين من أن جمهورية أذربيجان وفلسطين ستظلان دولتين إسلاميتين إلى الأبد" بحسب وكالة إرنا.

وقالت الوكالة الإيرانية إن هذه التغريدة جاءت ردا على تصريحات للسفير الإسرائيلي لدى باكو، لكنها لم توضح ما هذه التصريحات.

وتشهد العلاقات بين إيران وأذربيجان توتراً في الآونة الأخيرة، بسبب الاتهامات المتبادلة، والتي يطلقها مسؤولو البلدين.

يأتي ذلك بينما يجري الجيش الإيراني اليوم الجمعة مناورات عسكرية في شمال غرب البلاد قرب الحدود مع أذربيجان، بعد أيام من انتقادات وجهتها باكو لهذه الخطوة.

وكان رئيس أذربيجان إلهام علييف انتقد تلك المناورات متسائلا عن سر توقيتها وإجرائها على حدود بلاده، لكن الرد الإيراني عليه حمل إجابة غير واضحة إذ قالت وزارة الخارجية الإيرانية إنها "لن تتسامح مع "وجود الكيان الصهيوني" على حدودها"، في إشارة للتعاون العسكري المتزايد بين أذربيجان وإسرائيل.

وانطلقت المناورات التي حملت اسم "فاتحو خيبر" وهو اسم يحمل إشارة للعداء بين المسلمين واليهود، بمشاركة وحدات مدرعة ومدفعية وطائرات مسيرة وحرب إلكترونية وبدعم ناري من مروحيات طيران الجيش.

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