كتاب: أردوغان دهش من سؤال ترامب له بشأن أحد الأفلام السينمائية

وتزعم السكرتيرة الصحفية السابقة للبيت الأبيض، ستيفاني غريشام، في كتابها الجديد "I’ll Take Your Questions Now: What I Saw at the Trump White House" أن أردوغان والوفد المرافق له فوجئوا بسؤال ترامب لهم إن كانوا شاهدوا الفيلم الأمريكي "Midnight Express"، من إنتاج عام 1987، ومن إخراج أوليفر ستون، بحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.

وأشارت غريشام في مذكراتها إلى أن الرئيس التركي والوفد المرافق له لم يكن لديهم فكرة بشأن كيفية الرد على السؤال، قائلة: "لم يكن هناك رد فعل يذكر من جانب الوفد التركي".

وبحسب ما ورد في كتابها، أوضح ترامب لهم، "إنه فيلم مظلم بالنسبة لكم".

ويصور الفيلم قصة شاب أمريكي مسجون في تركيا، ويتعرض للضرب والاعتداء الجنسي، ولكن كاتب ومخرج الفيلم، أوليفر ستون، اعتذر بعد ذلك عن تصوير عمله السينمائي لتركيا والأتراك بتلك الطريقة.

ويتم طرح مذكرات ستيفاني غريشام، في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وهو من إصدار دار "هاربر كولينز".

يشار إلى أن ستيفاني غريشام كانت ثالث المتحدثين باسم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في البيت الأبيض، كما شغلت منصب السكرتير الصحفي للسيدة الأولى السابقة، ميلانيا ترامب.

وكان مصدر ناشر قال في تصريحات لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، الشهر الماضي، أن ستيفاني غريشام "أثارت عش الدبابير بكتابها الجديد"، وأضاف أنه من المتوقع أن يضم أسرارا عن أبرز الأسماء في إدارة دونال ترامب، مثل صهره، جاريد كوشنر.