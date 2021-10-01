الخارجية الأمريكية: الحوار بين واشطن وموسكو غطى مجموعة واسعة من القضايا

وأضافت شيرمان خلال إفادة للصحفيين " الحوار بين روسيا والولايات المتحدة في جنيف غطى مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك الحد من التسلح والذكاء الاصطناعي والفضاء الإلكتروني".

وأشارت شيرمان إلى أن المناقشات التي أجراها الوفد الأمريكي مع الجانب الروسي كانت "شاملة ومفصلة للغاية".

وكان اللقاء الروسي- الأمريكي بشأن الاستقرار الاستراتيجي، قد عقد في تموز/ يوليو الماضي في جنيف. واتفق الطرفان على عقد جولة جديدة من المشاورات في نهاية سبتمبر الجاري.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في الـ28 من تموز الماضي، عقب مشاورات جنيف حول الاستقرار الاستراتيجي، أن واشنطن ملتزمة بتقليل مخاطر الصراع المسلح وخطر الحرب النووية.

والتقى الرئيسان، الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بادين، في جنيف يوم 16 حزيران/يونيو الماضي، في أول قمة تجمعهما منذ تولي بايدن الرئاسة.

وأعلن الرئيسان، في بيان مشترك، إطلاق حوار ثنائي حول الاستقرار الاستراتيجي، والذي سيكون جوهرياً ونشطاً، مؤكدين تمسك موسكو وواشنطن بضرورة منع نشوب حرب نووية.