"وثائق وذخيرة"... ألمانيا تكشف تفاصيل التحقيق مع جاسوس تركي

كشف الادعاء العام الاتحادي الألماني تفاصيل التحقيق مع تركي تم القبض عليه قبل أسبوعين في أحد الفنادق بمدينة دوسلدورف الألمانية، بتهمة التجسس.

وقال الادعاء اليوم الجمعة إن هناك "أدلة فعلية كافية" على أن الرجل البالغ من العمر 40 عاما، مارس أنشطة استخباراتية وجمع معلومات لصالح الاستخبارات التركية عن أنصار "حركة غولن" في مدينة كولونيا والمنطقة المحيطة بها، وفقا لموقع "دويتش فيله".

وألقيَ القبض على المتهم في 17 سبتمبر/أيلول خلال عملية أمنية واسعة النطاق، واكتشفت قوات الأمن وثائق من شأنها أن تشير إلى وجود خطر على بعض الأشخاص.

وتم الاتصال بالمهددين بالمخاطر وتحذيرهم من قبل الشرطة.

ويتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حركة "غولن" بمحاولة الانقلاب عليه عام 2016، وهو ما نفاه فتح الله غولن، الذي سميت الحركة باسمه.

واعتقلت أنقرة عشرات الآلاف بتهمة الانتماء للحركة وعزلتهم من الخدمة المدنية في تركيا.

وترى أنقرة أن منظمة "غولن" تشبه السرطان، حيث تشكل تهديدا لكل الدول التي تتواجد فيها.

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