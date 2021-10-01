عبد اللهيان يتهم البحرين بخيانة فلسطين

اتهم وزير الخارجية الإيراني، أمير حسين عبد اللهيان، اليوم الجمعة، مملكة البحرين بخيانة فلسطين، بعد استقبالها وزير الخارجية الإسرائيلي.

واعتبر عبد اللهيان أن "استقبال الحكومة البحرينية لوزير خارجية الكيان الصهيوني المزيف يعتبر خيانة صارخة لتطلعات الشعب الفلسطيني المظلوم والمقاوم"، بحسب تغريدة له عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

وتابع عبد اللهيان مؤكدا أن إيران "تعرف دولة واحدة فقط اسمها فلسطين وعاصمتها القدس".

وأردف أنه "لا شك أن تل أبيب لا تجلب سوى انعدام الأمن للمنطقة و البحرين".

إن استقبال الحكومة البحرينية لوزير خارجية الكيان الصهيوني المزيف يعتبر خيانة صارخة لتطلعات الشعب الفلسطيني المظلوم والمقاوم. إننا نعرف دولة واحدة فقط اسمها #فلسطين وعاصمتها القدس. ولا شك أن تل أبيب لا تجلب سوى انعدام الأمن للمنطقة و #البحرين . — H.Amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) October 1, 2021

​ووصل وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إلى البحرين، أمس الخميس، في أرفع زيارة رسمية يقوم بها مسؤول إسرائيلي للدولة الخليجية، منذ أن أقامت الدولتان علاقات رسمية العام الماضي.

وشملت الزيارة أيضا القيام بجولة في قاعدة أمريكية، في رسالة لموقف مشترك في مواجهة إيران.

واجتمع لابيد مع العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وولي العهد ورئيس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة.

وشهد العام الماضي 2020 تطبيع البحرين والإمارات العربية المتحدة العلاقات مع إسرائيل، في اتفاقات توسطت فيها الولايات المتحدة، وتعرف باسم "اتفاقات أبراهام"، التي بُنيت على عوامل مشتركة من المصالح التجارية إلى المخاوف بشأن إيران. وحذا السودان والمغرب حذوهما.

وفي قطاع غزة، انتقدت حركة "حماس" البحرين، لاستضافتها وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، إن هذا يمثل "تشجيعا للاحتلال على مواصلة جرائمه بحق شعبنا الفلسطيني ومقدسات الأمة".

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