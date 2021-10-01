الخارجية الأمريكية: واشنطن على علم باعتقال ساكاشفيلي وتتابع الوضع عن كثب

صرح متحدث باسم وزارة الخارجية الأميريكية أن واشنطن على علم بالأنباء بخصوص اعتقال الرئيس الأسبق لجورجيا ميخائيل ساكاشفيلي وتراقب الوضع عن كثب.

وقال المتحدث معلقا على اعتقال ساكاشفيلي: "نحن على علم بالتقارير المتعلقة باعتقاله ونتابع عن كثب تطور الأحداث".

وأكد الدبلوماسي أن واشنطن تدعو السلطات الجورجية إلى "معاملة رئيس الجمهورية الاسبق معاملة عادلة وفقا للقوانين الجورجية والتزامات البلاد في مجال القانون الإنساني الدولي".

وأعلن رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي غاريباشفيلي، اليوم الجمعة، القبض على الرئيس الجورجي الأسبق ميخائيل ساكاشفيلي.

وكان ساكاشفيلي قد غادر جورجيا في عام 2013، حيث تم فتح 13 قضية جنائية ضده، وحكم عليه غيابيا في بعضها بالسجن.

وقال ساكاشفيلي في رسالة بالفيديو إنه موجود في باتومي. كما دعا أنصاره إلى التجمع في ساحة الحرية وسط المدينة يوم الانتخابات المحلية، غدا الموافق 2 من تشرين الأول/ أكتوبر. في الوقت ذاته، نفت وزارة الداخلية الجورجية عودة ساكاشفيلي بشكل قانوني.

وعلق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة على عودة ساكاشفيلي المزعومة إلى جورجيا قائلا: "أينما وجِد ساكاشفيلي يكون هناك "سيرك" المهم ألا يمثل هذا "السيرك" خطرا على مواطني أي دولة يتواجد فيها، لذلك، هذا أمر لا يمسنا حتى الآن لا نرى أي خطر لزعزعة الاستقرار".