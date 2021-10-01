نائب وزير الصناعة الروسي: حجم التبادل التجاري مع الإمارات تجاوز في الأشهر الـ7 الأخيرة 3 مليار دولار

قال نائب وزير الصناعة والتجارة، أليكسي جروزديف، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك" على خفية معرض "إكسبو 2020" في دبي، إن حجم التبادل التجاري بين روسيا والإمارات تجاوز في الأشهر الـ7 الأخيرة 3 مليارات دولار.

ويعد "إكسبو 2020" في دبي الحدث الدولي الأول من هذا المستوى في الشرق الأوسط منذ بداية جائحة فيروس كورونا.

كان من المفترض افتتاح المعرض العام الماضي، لكن بسبب الوضع الوبائي، كان لا بد من تأجيله، لذلك تم تأجيل المعرض وليس إلغاؤه لأول مرة في التاريخ، وتم إنفاق حوالي 7 مليارات دولار على بناء المجمع الحاضن للمعرض.

وعرضت الدول الـ 192 المشاركة إنجازاتها المتقدمة في مجال العلوم والثقافة والصناعة والتكنولوجيا، وعلق جروزديف على فعاليات المعرض قائلا: "إن المعرض هو أيضًا منصة مهمة لشراكة جديدة".

وأضاف: "نحن مقتنعون بأنه بعد إكسبو 2020 سيكون لدينا شركاء جدد من الدول العربية، تمتلك روسيا صناعة متطورة في مجال الطاقة النووية والطاقة التقليدية ومصادر الطاقة البديلة، وهنا لدينا أيضًا ما نقوله في مجال توليد الرياح، والطاقة الشمسية، والتقنيات الرقمية، والهندسة الميكانيكية، يوجد بالفعل عدد من الشركات التي تم بناؤها في المنطقة باستخدام التقنيات الروسية وباستثمارات روسية، بما في ذلك الصناعات المعدنية".

ووفقًا للوزير، فقد نما حجم التجارة بين روسيا والإمارات العربية المتحدة بنسبة 80% تقريبًا خلال العام الماضي، ومن المتوقع تحقيق المزيد من الأرباح هذا العام.

وأضاف: "كانت هناك فترة قمنا فيها بالاتصالات، وأعددنا مشاريع مختلفة، ثم تم إيقافها. وفي هذا العام، ستكون الأرباح من التعاون مع الإمارات العربية المتحدة أكبر مما كانت عليه في العام الماضي، حيث أننا في غضون 7 أشهر فقط وصلنا تقريبا إلى 3 مليارات دولار، وهذا هو رقم الأعمال في العام الماضي، ولذلك أعتقد أننا بالتأكيد سنتجاوز رقم العام الماضي ونكافح من أجل نجاح الجديد".

افتتح جروزديف الجناح الروسي في اليوم الأول من المعرض وسيبقى مفتوحا طوال ستة أشهر. ويتألف الجناح من غرفة مقببة، يتكون غلافها الخارجي من العديد من الخيوط الملونة، تم تصميمها من قبل المهندس سيرجي تشوبان، وهو المهندس المسؤول عن الجناح خلال معرض إكسبو 2020، وسيستضيف الجناح الروسي 60 حدثًا تجاريًا وثقافيًا.

يتم تحديد اختيار مضيف جديد للمعرض من خلال تصويت الجمعية العامة لمكتب المعارض الدولية، وتقدمت روسيا بطلب لمعرض إكسبو 2030 واختارت موسكو لتكون المدينة المضيفة، وسيستمر إكسبو 2020 دبي حتى مارس/آذار 2022.