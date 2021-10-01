رئيس وزراء جورجيا: اعتقال الرئيس الأسبق حال دون اندلاع أعمال شغب في البلاد

أكد رئيس الوزراء الجورجي، إيراكلي غاريباشفيلي، مساء اليوم الجمعة، أن اعتقال رئيس البلاد الأسبق ميخائيل ساكاشفيلي حال دون حدوث أعمال شغب في البلاد.

تبيليسي - سبوتنيك. وقال رئيس الوزراء في حديث لقناة "إيميدي": "الاستفزاز الذي قام به كان من الممكن أن يتحول إلى مواجهة خطيرة، ويمكننا أن نقول بالتأكيد أننا منعنا استفزازا كبيرا وأعمال شغب في البلاد".

وأشار إلى أن المعلومات حول وصول ساكاشفيلي للبلاد كانت موجودة لدى السلطات، ولكن الأخيرة كانت تنكر ذلك من أجل عدم عرقلة عملية اعتقاله.

في وقت سابق اليوم، أعلن غاريباشفيلي، القبض على الرئيس الجورجي الأسبق، قائلا في بيان عام: "أود إبلاغكم أن الرئيس الثالث لجورجيا، المطلوب ميخائيل ساكاشفيلي، قد اعتقل اليوم ونقل إلى السجن".

غادر ساكاشفيلي البلاد في عام 2013، حيث فتحت 13 قضية جنائية ضده، وحكم عليه غيابيا في بعضها بالسجن.

في نفس السياق، قالت أمينة المظالم الجورجية نينو لومدجاريا، إن ساكاشفيلي، أعلن إضرابه عن الطعام عقب تعرضه للاعتقال بمجرد عودته إلى جورجيا، وإنه اعتبر نفسه "معتقلا سياسيا".

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