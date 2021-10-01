ساكاشفيلي يضرب عن الطعام بعد اعتقاله

قالت أمينة المظالم الجورجية، نينو لومدجاريا، اليوم الجمعة، إن الرئيس الجورجي الأسبق، ميخائيل ساكاشفيلي، قرر الإضراب عن الطعام احتجاجا على تعرضه للاعتقال عند عودته إلى جورجيا.

تبليسي - سبوتنيك. وتابعت لومدجاريا أن ساكاشفيلي أضرب عن الطعام لأنه يعتبر نفسه معتقلا سياسيا، كما يرى أنه غير متفق مع الاتهامات الموجهة له.

وكان رئيس الوزراء الجورجي، إيراكلي غاريباشفيلي، أعلن اليوم الجمعة، القبض على الرئيس الجورجي الأسبق، ميخائيل ساكاشفيلي

وكان ساكاشفيلي غادر جورجيا في عام 2013، إذ تم فتح 13 قضية جنائية ضده، وحكم عليه غيابيا في بعضها بالسجن.

وقال ساكاشفيلي في رسالة بالفيديو إنه موجود في باتومي، كما أنه دعا أنصاره إلى التجمع في ساحة الحرية وسط المدينة يوم الانتخابات المحلية، غدا السبت الموافق 2 من تشرين الأول/ أكتوبر.

ونفت وزارة الداخلية الجورجية عودة ساكاشفيلي بشكل قانوني.

وعلق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، ديميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، على عودة ساكاشفيلي المزعومة إلى جورجيا قائلا: "أينما وجِد ساكاشفيلي يكون هناك "سيرك" المهم ألا يمثل هذا "السيرك" خطرا على مواطني أي دولة يتواجد فيها، لذلك، هذا أمر لا يمسنا حتى الآن لا نرى أي خطر لزعزعة الاستقرار".

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