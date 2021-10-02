تأجيل التصويت على خطة بايدن للبنية التحتية لليوم الثاني على التوالي

سحب الديمقراطيون، يوم الجمعة، تصويتا كان مقررا على مشروع قانون للبنية التحتية بقيمة 1.2 تريليون دولار، لليوم الثاني على التوالي.

وقال مكتب زعيم الأغلبية في مجلس النواب ستيني هوير في بيان إن التصويت على قضية منفصلة سيكون الأخير من الأسبوع، بحسب وكالة فرانس برس.

وكان مجلس النواب الأمريكي، قد أرجأ يوم الخميس، التصويت على خطة "الاستثمارات الضخمة" التي اقترحها الرئيس الأمريكي جو بايدن. بعد أن رفض الديمقراطيون في المجلس التصويت.

ومساء الخميس، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، على الميزانية المؤقتة لمنع الإغلاق الحكومي.

واقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن، في آيار/ مايو الماضي ميزانية قدرها 6 تريليونات دولار للسنة المالية 2022، ووضع تفاصيل الزيادة الدراماتيكية المقترحة في الإنفاق الحكومي الذي يعمل بمثابة الدعامة لأجندة اقتصادية تسعى إلى تحويل الاقتصاد الأميركي مع خروج البلاد من أزمتي الصحة العامة والاقتصاد.

ويشمل القانون أيضا 28.6 مليار دولار للمجتمعات التي تضررت من الكوارث الطبيعية على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية و 6.3 مليار دولار للمساعدة في دعم إعادة توطين اللاجئين الأفغان.

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