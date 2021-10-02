وفيات كوفيد-19 في الولايات المتحدة تتجاوز حاجز 700 ألف

تجاوز عدد الوفيات في الولايات المتحدة بسبب كوفيد -19، يوم الجمعة، 700 ألف حالة، وهو عدد يعادل تقريبا عدد سكان العاصمة واشنطن.

ووفقا لإحصائيات جامعة جونز هوبكنز، سجلت الولايات المتحدة حتى يوم الجمعة 700258 حالة وفاة، وهو أكبر عدد من الوفيات في العالم، متقدّمة بفارق كبير دول أخرى سجلت وفيات قياسية مثل البرازيل والهند.

وبعد تعرضها لانتقادات شديدة بسبب طريقة تعاملها مع الوباء، نظمت الولايات المتحدة منذ ذلك الحين عمليات نشر لقاحات على مستوى كبير.

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