لوكاشينكو: بيلاروسيا ستتحول إلى "قاعدة عسكرية موحدة" مع روسيا في حالة العدوان

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إن بلاده ستتحول إلى "قاعدة عسكرية موحدة لبيلاروسيا وروسيا" في حالة حدوث عدوان خارجي.

مينسك - سبوتنيك. ونقلت وسائل الإعلام الحكومية البيلاروسية قول لوكاشينكو لقناة "سي إن إن": "إذا لزم الأمر، ستتحول بيلاروسيا إلى قاعدة موحدة لبيلاروسيا وروسيا، وقاعدة عسكرية لمقاومة عدوانكم".

وأضاف في حديثه مع المحطة الأمريكية: "إذا كنتم أنتم أو بعض الدول المجاورة ترغب في القيام بذلك، يجب أن تفهموا ذلك بوضوح".

وفي وقت سابق، أمس الجمعة، أكد الرئيس البيلاروسي على وجود صلة مباشرة بين شبكة المتطرفة خططت لأعمال إرهابية في الجمهورية وبين هيئات أمنية أمريكية، خاصة مع مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وقال الرئيس "عندما بدأنا العمل على هؤلاء الأوغاد (النشطاء المحتجزين من الحركة المعارضة). عرفنا أنهم مجرد إرهابيين وهم الآن يعترفون ويقولون أين يريدون ارتكاب أعمال إرهابية".

وتابع أن "الأهم من ذلك كله، وأكثر ما يثير القلق أنهم وجهوا رأس الحربة نحو السكك الحديدية، لأنهم يدركون أن بيلاروس دولة عبور. كما أن لجنة أمن الدولة ذكرت مؤخرًا أنها وجدت صلة مباشرة مع أجهزة المخابرات الأمريكية، وقبل كل شيء، مكتب التحقيقات الفيدرالي".

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