بلينكن يلتقي السفير الفرنسي بواشنطن لبحث مستقبل العلاقات الثنائية

التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن السفير الفرنسي فيليب إيتيين، الذي عاد إلى واشنطن بعد استدعائه في بلاده للتشاور على خلفية التوترات بين واشنطن وباريس بسبب صفقة الغواصات.

واشنطن - سبوتنيك. وقالت الخارجية الأمريكية في بيان، إن اللقاء "تطرق لزيارة بلينكن المقبلة إلى باريس، لحضور اجتماع منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ،إضافة إلى سبل تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة وفرنسا على الصعيد العالمي".

وأضاف البيان، أنهما "بحثا المضي قدما بالعلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وفرنسا".

وأبرمت أستراليا في 15 سبتمبر/ أيلول الماضي اتفاق شراكة دفاعية ثلاثية مع الولايات المتحدة وبريطانيا في منطقة المحيطين الهادئ والهندي. وبموجب الاتفاق الثلاثي ستقوم واشنطن بتزويد كانبيرا بتكنولوجيا وقدرات تمكنها من نشر غواصات تعمل بالطاقة النووية.

وبعد هذه الشراكة، أعلنت أستراليا فسخ عقد مع فرنسا بنحو 55 مليار دولار أسترالي (تقريباً 31 مليار يورو) لبناء غواصات تقليدية)، مؤكدة أنها باتت تفضّل بناء غواصات تعمل بالدفع النووي بالشراكة مع الولايات المتحدة وبريطانيا.

ودخلت العلاقات بين فرنسا من جهة والولايات المتحدة وأستراليا من جهة أخرى، أزمة مفتوحة، بعد إلغاء الأخيرة منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، الصفقة واستبدالها بأخرى أمريكية عاملة بالوقود النووي.

ووصفت باريس إلغاء صفقة الغواصات بأنه "خيانة وطعنة في الظهر".

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار العالم الآن عبر موقع سبوتنيك.