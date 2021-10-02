فنلندا تدعو الدول الأوروبية إلى تغيير سياستها مع روسيا بشكل جذري

دعا الرئيس الفنلندي سولي نينيست الدول الأوروبية إلى تغيير سياستها تجاه روسيا والبدء في بناء حوار مع موسكو.

هذا وألقى الرئيس الفنلندي كلمة في ندوة مخصصة للاحتفال بالذكرى الستين للمعهد الوطني للسياسة الخارجية.

وقال نينيست متحدثا عن العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي "بدلا من السعي للتعاون، لدينا عدم ثقة متزايد واتهامات متبادلة. وعلى الرغم من ذلك، فإنني أحثكم على النظر إلى الوضع على نطاق أوسع".

وشدد الزعيم الفنلندي على أن أوروبا بحاجة إلى أن تكون صديقة لموسكو، لأن التعاون الروسي الأوروبي أصبح ركيزة مهمة للأمن.

وشارك نينيست تجربته الإيجابية في العلاقات الروسية الفنلندية واقترح توسيع السياسة القائمة على الاحترام المتبادل إلى مستوى أوروبا بأكملها، بحسب ما نقل موقع "verkkouutiset".