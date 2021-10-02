مشاجرات وأحصنة في محطات الوقود البريطانية... فيديو

وتداول ناشطون على مواقع التواصل مقاطع مصورة لحالات من الذعر الأمر الذي وصل لحد المشاجرة بين المنتظرين في طوابير طويلة.
🚨 | NEW: Another scrap at a petrol station— Politics For All (@PoliticsForAlI) September 28, 2021
Via @CrimeLdn
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حتى أن سائقي الدراجات النارية كان لهم حصتهم من هذه المشاجرات خلال الانتظار في هذه الطوابير.
🚨 | NEW: Fight at a petrol station in Camden— News For All (@NewsForAllUK) September 26, 2021
pic.twitter.com/mPH0zZAoLg
كما وتداول ناشطون مقطعا مصور لرجل يظهر وكأنه يمتطي حصانا وينشد أغنية عن أنه لا يحتاج للوقود لكونه يمتطي الحصان.
Man heads to the petrol station with his horse to 'stir up' some laughs pic.twitter.com/NsPiW8Ijcg— The Sun (@TheSun) September 29, 2021
تشير التقديرات إلى أن المملكة المتحدة تعاني حاليا من نقص 100 ألف سائق لمركبات البضائع الثقيلة، ما أدى إلى تعطيل عمليات التسليم والحد من توريد السلع والوقود، بحسب تقرير لشبكة "سي إن بي سي".
Fuel shortages have improved in many areas, but parts of the UK are still not back to normal and queues at petrol stations have caused gridlock in northwest London.— Sky News (@SkyNews) October 1, 2021
Read more about this story: https://t.co/QPvP4h52DS pic.twitter.com/NGGtw5X1xE
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