مشاجرات وأحصنة في محطات الوقود البريطانية... فيديو

تعاني بريطانيا من أزمة وقود حادة لأكثر من أسبوع مع إعلان الحكومة، يوم الجمعة، نشر نحو 200 من العسكريين، من بينهم 100 من سائقي الشاحنات العسكرية، اعتبارا من يوم الاثنين للمساعدة في حل الأزمة.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل مقاطع مصورة لحالات من الذعر الأمر الذي وصل لحد المشاجرة بين المنتظرين في طوابير طويلة.

🚨 | NEW: Another scrap at a petrol station



Via @CrimeLdn



pic.twitter.com/AJXqqnQftk — Politics For All (@PoliticsForAlI) September 28, 2021

حتى أن سائقي الدراجات النارية كان لهم حصتهم من هذه المشاجرات خلال الانتظار في هذه الطوابير.

🚨 | NEW: Fight at a petrol station in Camden



pic.twitter.com/mPH0zZAoLg — News For All (@NewsForAllUK) September 26, 2021

كما وتداول ناشطون مقطعا مصور لرجل يظهر وكأنه يمتطي حصانا وينشد أغنية عن أنه لا يحتاج للوقود لكونه يمتطي الحصان.

Man heads to the petrol station with his horse to 'stir up' some laughs pic.twitter.com/NsPiW8Ijcg — The Sun (@TheSun) September 29, 2021

تشير التقديرات إلى أن المملكة المتحدة تعاني حاليا من نقص 100 ألف سائق لمركبات البضائع الثقيلة، ما أدى إلى تعطيل عمليات التسليم والحد من توريد السلع والوقود، بحسب تقرير لشبكة "سي إن بي سي".