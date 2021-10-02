فيديو لاعتقال مغربي في كوريا الجنوبية يثير جدلا واسعا

أثار فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي لمهاجر مغربي مقيد في أحد مراكز احتجاز اللاجئين في كوريا الجنوبية، جدلا واسعا.

وأكد مصدر لصحيفة هسبريس أنه تم التقاط الفيديو في شهر يونيو/حزيران من هذه السنة.

🚨الفيديو المسرب🚨



نعم يا سادة هذه هي كوريا التي يسوق لها على انها جنة الأرض والتي لا تحترم حقوق الانسان للأجانب في حين تحمي المجر/مين الكوريين تحت اسم حقوق الانسان



العنصرية في ابهى حللها مع الحكومة الكورية pic.twitter.com/3G9pE7zKLx — AsiaShowTime (@asiashowtime) September 29, 2021

وأشار إلى أن السفارة المغربية في سيؤول اتصلت عبر القنوات الدبلومسية بشأن هذا الأمر ليلقى المهاجر المغربي العناية اللازمة.

وأكدت بدورها وسائل إعلام كورية أنه تم تقييد المهاجر المغربي بسبب أعمال عنف قام بها داخل المركز.

هل يعقل ان يتم يقييد شخص سيتم ترحيله بهذه الطريقة؟ (مقيد اليدين والقدمين بالاضافة الى خوذة تعذيب طولة فترة احتجازه التي تبدأ من شهرين الى 5 سنوات) في المقابل حماية الشرطة الكورية لكوري قام بإغتصاب الاطفال واعطائه مدخول شهري بالاضافة الى محل في نفس الحي التي تسكن فيه الضحية pic.twitter.com/bcZcNHgiLB — AsiaShowTime (@asiashowtime) September 29, 2021

ونددت جماعات حقوق الإنسان المعنية بالدفاع عن حقوق المهاجرين في كوريا الجنوبية باستخدام القوة المفرطة ضد المعتقل، ودعت إلى معاقبة المسؤولين واتخاذ تدابير لمنع أي تكرار.