فيديو لاعتقال مغربي في كوريا الجنوبية يثير جدلا واسعا

وأكد مصدر لصحيفة هسبريس أنه تم التقاط الفيديو في شهر يونيو/حزيران من هذه السنة.
🚨الفيديو المسرب🚨— AsiaShowTime (@asiashowtime) September 29, 2021
نعم يا سادة هذه هي كوريا التي يسوق لها على انها جنة الأرض والتي لا تحترم حقوق الانسان للأجانب في حين تحمي المجر/مين الكوريين تحت اسم حقوق الانسان
العنصرية في ابهى حللها مع الحكومة الكورية pic.twitter.com/3G9pE7zKLx
وأشار إلى أن السفارة المغربية في سيؤول اتصلت عبر القنوات الدبلومسية بشأن هذا الأمر ليلقى المهاجر المغربي العناية اللازمة.
وأكدت بدورها وسائل إعلام كورية أنه تم تقييد المهاجر المغربي بسبب أعمال عنف قام بها داخل المركز.
هل يعقل ان يتم يقييد شخص سيتم ترحيله بهذه الطريقة؟ (مقيد اليدين والقدمين بالاضافة الى خوذة تعذيب طولة فترة احتجازه التي تبدأ من شهرين الى 5 سنوات) في المقابل حماية الشرطة الكورية لكوري قام بإغتصاب الاطفال واعطائه مدخول شهري بالاضافة الى محل في نفس الحي التي تسكن فيه الضحية pic.twitter.com/bcZcNHgiLB— AsiaShowTime (@asiashowtime) September 29, 2021
ونددت جماعات حقوق الإنسان المعنية بالدفاع عن حقوق المهاجرين في كوريا الجنوبية باستخدام القوة المفرطة ضد المعتقل، ودعت إلى معاقبة المسؤولين واتخاذ تدابير لمنع أي تكرار.
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