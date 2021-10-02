بوريل: عقوبات أوروبا قد لا تؤثر على "أنصار الله"

وقال بوريل لقناة العربية، إن الاتحاد الأوروبي يركز على الجانب الإنساني في اليمن، واضعا في الاعتبار أن عقوبات أوروبا قد لا تؤثر على "أنصار الله".

بوريل للعربية: نركز على الجانب الإنساني في اليمن وعقوبات أوروبا قد لا تؤثر على الحوثيين #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) October 2, 2021

وشدد ممثل السياسة الخارجية على أن الاتحاد الأوروبي يعلم بممارسات جماعة "أنصار الله"، كما أنه يدينها لكنه يتحدث معهم لحل الأزمة.

وكان جوزيب بوريل، قد دعا في وقت سابق، إلى التوصل لاتفاق سياسي لحل الأزمة اليمنية يشمل، من وصفها، بالقوى التي تقف وراء أطراف الأزمة.

وقال بوريل في ختام جلسة عامة للبرلمان الأوروبي، إن "الوضع الإنساني والسياسي في اليمن يتطلب المزيد من الانتباه، فالحرب مدمرة ولها تداعيات إنسانية كبيرة".

وأوضح بوريل بأن حل الأزمة "هو حل سياسي فقط بالتوافق بين الأطراف وبين القوى التي تقف خلفهم، داعيا إلى "ممارسة الضغوط على الدول التي تدعم الحرب وتمولها بالأسلحة".

وتقود المملكة العربية السعودية التحالف العربي الذي يجري عمليات عسكرية مكثفة في اليمن، ويدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، التي تحارب قوات جماعة "أنصار الله.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن اليمن، الذي فرض عليه التحالف حظرا بحريا وبريا وجويا، يعاني من أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

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