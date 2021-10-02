جورجيا تزود أوكرانيا بمعلومات عن اعتقال ساكاشفيلي

وقال زالكالياني في تصريحات صحفية: لدينا علاقات وثيقة للغاية مع أوكرانيا، وقد لوحظ هذا بشكل خاص في الآونة الأخيرة".

وأضاف، تعاوننا يتطور في جميع المجالات، مشيرا إلى أن "موقفهم واضح من قضية ساكاشفيلي، لأنه مواطنهم".

وأشار إلى وجود اتصالات بالسفارة (يقصد الأوكرانية)، لتقديم جميع المعلومات المهمة للأصدقاء الأوكران.

وأعلن رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي غاريباشفيلي، أمس الجمعة، القبض على الرئيس الجورجي الأسبق ميخائيل ساكاشفيلي.

وكان ساكاشفيلي قد غادر جورجيا في عام 2013، حيث تم فتح 13 قضية جنائية ضده، وحكم عليه غيابيا في بعضها بالسجن.

وقال ساكاشفيلي في رسالة بالفيديو إنه موجود في باتومي. كما دعا أنصاره إلى التجمع في ساحة الحرية وسط المدينة يوم الانتخابات المحلية، غدا الموافق 2 من تشرين الأول/ أكتوبر. في الوقت ذاته، نفت وزارة الداخلية الجورجية عودة ساكاشفيلي بشكل قانوني.

وعلق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أمس الجمعة، على عودة ساكاشفيلي المزعومة إلى جورجيا قائلا: "أينما وجِد ساكاشفيلي يكون هناك "سيرك" المهم ألا يمثل هذا "السيرك" خطرا على مواطني أي دولة يتواجد فيها، لذلك، هذا أمر لا يمسنا حتى الآن لا نرى أي خطر لزعزعة الاستقرار".