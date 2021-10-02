تنظيم مسيرات نسائية في أمريكا اليوم لوقف قانون منع الإجهاض

تشهد شوارع الولايات المتحدة لأمريكية، اليوم السبت، أكثر من 600 مسيرة ينظمها المدافعون عن حقوق المرأة من أجل للاحتجاج على الجهود الأخيرة لمنع الإجهاض في البلاد.

وستنظم مسيرات اليوم السبت من الساحل إلى الساحل، بما في ذلك في المدن عبر أنحاء ولاية تكساس، وهي نقطة ساخنة في معركة أمريكا حول حقوق الإجهاض، بحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

ومن أبرز تظاهرات اليوم السبت، ذهاب المتظاهرين إلى المحكمة العليا الأمريكية في العاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك قبل يومين من عقدها جلسة ينظر فيها القضاة في قضية ميسيسيبي، التي يمكن أن تمكنهم من إلغاء حقوق الإجهاض المنصوص عليها في قضية رو ضد ويد عام 1973.

وقالت المديرة التنفيذية لمسيرة النساء، راشيل أوليري كارمونا، موضحة: "لقد نشأ الكثير منا على فكرة أن الإجهاض سيكون قانونيا ومتاحًا لنا جميعا، ورؤية ذلك في خطر حقيقي للغاية كانت لحظة يقظة".

وأشارت كارمونا إلى أن عدد المسيرات المقررة، اليوم السبت، يأتي في المرتبة الثانية بعد الاحتجاج الأول للمجموعة، والذي حشد الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم للاحتجاج ضد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في اليوم التالي لتنصيبه في عام 2017.

ويحظر ما يسمى بقانون "نبضات القلب" في ولاية تكساس، والذي دخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر/ أيلول الماضي، الإجهاض بعد رصد نشاط قلبي في الجنين، وعادة ما يكون ذلك في حوالي 6 أسابيع، باستثناء النساء اللواتي حملن نتيجة الاغتصاب أو سفاح القربى، كما يسمح برفع دعاوى قضائية ضد أولئك الذين يجرون عمليات الإجهاض، وتغريمهم بمبلغ لا يقل عن 10000 دولار".

وفي الشهر الذي أعقب سن القانون في الأول من سبتمبر، توجهت مئات النساء في تكساس إلى ولايات أخرى لإجراء عمليات إجهاض، في حين سعت أخريات إلى الحصول على حبوب للإجهاض عن طريق البريد أو زارت "مراكز أزمات الحمل" التي تشجع النساء على عدم إجراء عمليات إجهاض.

والإجهاض يعتبر من أكثر القضايا إثارة للانقسام في الولايات المتحدة، حيث يستشهد المعارضون بالمعتقدات الدينية لإعلان أنه غير أخلاقي، ويعطي المدافعون عن حقوق الإجهاض الأولوية لاستقلالية المرأة.

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