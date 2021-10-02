ملكة بريطانيا تؤدي أول مهمة عامة لها منذ شهرين... صور وفيديو

شهد أمس الجمعة قيام ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، بأول مهمة عامة منذ شهرين.

وشاركت ملكة بريطانيا (95 عاما) بمساعدة نجلها، ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز (72 عاما) في زراعة شجرة زان نحاسية داخل مزرعتها في بالمورال باسكتلندا، وذلك احتفالا ببدء موسم الزراعة الرسمي في المملكة المتحدة.

كما تنذر الشجرة بقرب احتفال ملكة بريطانيا بيوبيلها البلاتيني، أو مرور 70 عاما على جلوسها على عرش بريطانيا.

وقال الأمير تشارلز أثناء وضعه التربة حول غرسة شجرة الزان النحاسية: "دعونا نأمل أن تستمر".

ونشرت الحسابات الرسمية للعائلة المالكة البريطانية على مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات لملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، وهي تغرس الشجرة النحاسية مع نجلها الأمير تشارلز، وكذلك وهي تخاطب مجموعة من أطفال المدارس الذين زاروا مزرعتها في بالمورال باسكتلندا بمناسبة بدء موسم الزراعة الرسمي في بريطانيا.

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وكانت هذه هي المرة الأولى منذ ما يقرب من شهرين التي شوهدت فيها ملكة بريطانيا وهي تؤدي مهمة رسمية.

وخلال الأشهر الماضية، كانت الملكة تقضي إجازتها الصيفية في قلعة بالمورال، وغالبا ما كانت محاطة بالعائلة والأصدقاء المقربين.

وسيقام خلال العام المقبل 2022 احتفالات كبرى في المملكة المتحدة، بمناسبة مرور 7 عقود على تولي ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، العرش البريطاني.

وكشفت تقارير أمريكي، الأسبوع الماضي، أن فنانون من الخليج العربي سيشاركون في الاحتفالات.

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