لافروف: تحالف "أوكوس" واللجنة الرباعية يؤدي لطمس التنسيقات العالمية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي، إن إنشاء شراكة "أوكوس" والحوار الأمني ​​الرباعي بمشاركة الدول الغربية يتماشى مع تآكل الأشكال العالمية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، القائمة تحت رعاية الآسيان.

وأضاف لافروف في كلمته التي ألقاها في مجلس السياسة الخارجية والدفاعية، قائلا "يأتي الغرب بصيغ متعددة لتطوير مبادرته الخاصة بالنظام العالمي، بالمناسبة الآن، أحد أكثر الاتجاهات العصرية هو ما يسمى باستراتيجيات المحيطين الهندي والهادئ، التي ابتكرتها الولايات المتحدة، والتي جسدتها الرباعية وفي الآونة الأخيرة إنشاء كتلة أوكوس. كل هذا هو بما يتماشى مع تآكل الأشكال العالمية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. التي كانت موجودة في العقود الأخيرة تحت رعاية الآسيان. جميعهم كانوا غير متمركزين. لكنهم جميعًا اعتمدوا على مبدأ الإجماع وشاركوا جميعًا في شروط المساواة والاعتبار المتبادل للمصالح جميع الدول الرئيسية في هذه المنطقة دون استثناء".

ووفقا للوزير، هناك الآن انتقال إلى التعددية القطبية العالمية، والتي ستكون طويلة ومستمرة منذ سنوات عديدة. "بالطبع، الانتقال من النموذج المتمركز حول الغرب بقيادة الولايات المتحدة إلى نظام عالمي أكثر ديمقراطية واستقرارا سيكون طويل الأجل. بالفعل، على الأرجح واضح للجميع".

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن الحياة الدولية أصبحت أكثر شمولا، مع توازن القوى التقليدي، لم يعد من الممكن حل المشكلات بطريقة مستقرة وموثوقة وهناك حاجة إلى توازن المصالح.

هذا ودخلت أستراليا سابقًا في شراكة مع المملكة المتحدة والولايات المتحدة في مجال الدفاع والأمن "أوكوس" وأعلنت انسحابها من اتفاقية الغواصة بقيمة 56 مليار يورو مع الشركة الفرنسية "Naval Group". نصت الاتفاقية مع فرنسا على إنتاج 12 غواصة هجومية من طراز "Barracuda".

ووصف وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، قرار أستراليا بخرق الاتفاق بأنه "طعنة في الظهر". استدعت فرنسا مؤقتا سفيرها من الولايات المتحدة للتشاور.

وعُقدت أول قمة مباشرة لزعماء دول رباعية (أستراليا والهند واليابان والولايات المتحدة)، والتي تضم الدول الأربع، الأسبوع الماضي في البيت الأبيض. ومن بين الموضوعات التي ناقشها قادة الدول، التغلب على جائحة فيروس كورونا والانتعاش الاقتصادي، ومشاريع البنية التحتية، ومكافحة تغير المناخ، والتعاون في الفضاء والفضاء الإلكتروني، والتبادلات التعليمية.