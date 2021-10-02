مسؤول إيراني: طهران لا تنسى أصدقاءها بعد رفع الحظر

أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني وحيد جلال زاده أن طهران لا تنسى أصدقاءها بعد رفع الحظر عنها، مشيرا إلى أن الدول التي تساند طهران ستكون لها مكانة متفوقة في السوق الإيرانية بعد رفعه.

وأشار جلال زاده خلال لقائه مع السفير الإيطالي جوزيبه بيرونه إلى أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين إيران وإيطاليا، قائلا: "بالنظر إلى الطاقات الكامنة الوفيرة للبلدين يرحب مجلس الشورى الإسلامي بالتعاون مع البرلمان الإيطالي لتطوير التعاون الودي"، وفق وكالة "إرنا" الإيرانية.

وقال "مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين لا يتناسب مع القدرات المتاحة"، مشيرا إلى أن "إيطاليا كانت في السنوات الماضية الشريك الاقتصادي الأول لإيران في أوروبا، لكن حاليا على رغم من اهتمام الطرفين، فإن مستوى التجارة منخفض، لذلك نأمل أن نرى تعزيزا للتعاون التجاري والاقتصادي بيننا في الفترة المقبلة".

وأضاف "يمكن للسفارة الإيطالية في طهران أن تلعب دورا مهما في هذا المجال من خلال عقد ندوات اقتصادية افتراضية لرجال الاعمال في البلدين وتوفير الأرضية للمحادثات بين القطاع الخاص إلايراني وإلايطالي".

تابع المسؤول الإيراني: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تنسى أصدقاءها بعد رفع الحظر عنها والدول، التي تساندنا في ظروف الحظر الحالية ستكون لها مكانة عالية في السوق الإيرانية بعد رفعه".

وحول الحوار الإيراني السعودي، قال جلال زاده إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترحب دائمًا بالعلاقات القائمة على الاحترام المتبادل مع جيرانها وتجري حالیا محادثات مع المسؤولين السعوديين ونرى أن العلاقات البناءة بين إيران والسعودية تخدم السلام والاستقرار في المنطقة ومصالح الطرفين".

من جانبه، قال السفير الإيطالي فی طهران جوزيبه بيرونه إن "البرلمانيين الإيطاليين مهتمون بتطوير علاقات برلمانية ودية مع إيران على مختلف المستويات والاجتماع الافتراضي لرئيس لجنة السياسة الخارجية في البرلمانين في الأشهر الأخيرة دليل على هذا الأمر".