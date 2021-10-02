الجيش الإيراني: قادرون على صد أقسى التهديدات

قال قائد قوة الدفاع الجوية الإيرانية، العميد علي رضا صباحي فرد، اليوم السبت، إن منظوماتنا المحلية قادرة على صد أقسى التهديدات.

وأفادت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، بأن تصريحات العميد صباحي فرد جاءت خلال مراسم إزاحة الستار عن جهاز "رادار هرمز"، ومنظومة محاكاة "شمس"، والتي أكد خلالها على أن هناك الكثير من ميزات المنظومات الدفاعية الإيرانية المصنعة محليا.

ومن بين تلك الميزات، القدرة على تحديث هذه الصناعات الدفاعية، بما يليق ومستوى التهديدات التي تتعرض لها البلاد، والتصدي لأقسى أنواعها، موضحا أن "منظمة الدراسات وجهاد الاكتفاء الذاتي"، التابعة للجيش الإيراني قادرة على تطوير قدراتها، باستمرار.

وأشار قائد قوة الدفاع الجوية الإيرانية، العميد علي رضا صباحي فرد، إلى أنه لدى الصناعات الدفاعية المحلية الكثير من الطاقات التي تتيح لها إمكانية تصنيع العديد من الأجهزة والمنظومات الضخمة، لافتا إلى أنه بناء على تلك الطاقات الكبيرة، فإن الجيش الإيراني يمتلك اليد الطولى في المنطقة اليوم.

وفي سياق متصل، أكد وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا آشتياني، قدرة بلاده على تكبيد "أعداء الأمة" ثمنا كبيرا في حال قيامهم بعمل "غير عقلاني" على حد تعبيره.

وقال آشتياني عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "إن أعداء الأمة الإيرانية سيتلقون بالتأكيد رداً مفصلياً في وجه أي عمل أحمق غير عقلاني، وسيتحملون تكلفة باهظة".

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