الجيش الإيراني يكشف تفاصيل "هرمز" و"شمس" لمواجهة الهجمات الجوية

أزاح الجيش الإيراني، اليوم السبت، الستار عن منظومتين جديدتين للدفاع الجوي، مشيرا إلى أنهما من المنظومات الاستراتيجية بعيدة المدى.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية ، عن قائد قوة الدفاع الجوي للجيش الإيراني، العميد صباحي فرد، قوله إن "منظومة "هرمز" الرادارية صممت لرصد الأهداف على المدى المتوسط"، مؤكدا أنه يمكنها استحصال معلومات عن الأهداف وسرعتها وبعدها من النقاط الحساسة، ونقل هذه المعلومات لمركز قيادة صواريخ الدفاع الجوي.

وأضاف أن "المنظومة الثانية هي "شمس" لمحاكاة الأنظمة الاستراتيجية بعيدة المدى للدفاع الجوي"، مؤكدا أنه بإمكانها محاكاة ظروف الدفاع الجوي وأنظمة المضادات الجوية التي تستهدف الصواريخ الباليستية ومجموعة كبيرة من الأهداف.

وتابع أنه "يمكن من خلالها وضع خطط حديثة وسيناريوهات قتالية لمواجهة الهجمات الجوية"، مشيرا إلى أنه تم تصنيع هذه المنظومة بالاعتماد على الطاقات الداخلية، وهي منظومة إيرانية بالكامل.

وكان قائد قوة الدفاع الجوية الإيرانية، العميد علي رضا صباحي فرد، قال إن منظوماتنا المحلية قادرة على صد أقسى التهديدات، مشيرا إلى أنه لدى الصناعات الدفاعية المحلية الكثير من الطاقات التي تتيح لها إمكانية تصنيع العديد من الأجهزة والمنظومات الضخمة، لافتا إلى أنه بناء على تلك الطاقات الكبيرة، فإن الجيش الإيراني يمتلك اليد الطولى في المنطقة اليوم.

وفي سياق متصل، أكد وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا آشتياني، قدرة بلاده على تكبيد "أعداء الأمة" ثمنا كبيرا في حال قيامهم بعمل "غير عقلاني" على حد تعبيره. وقال آشتياني عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إن أعداء الأمة الإيرانية سيتلقون بالتأكيد رداً مفصلياً في وجه أي عمل أحمق غير عقلاني، وسيتحملون تكلفة باهظة".

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